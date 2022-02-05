機車騎士疑左轉未待轉 遭賓士車撞死

剛取得汽車駕照的沈姓男子，今天凌晨，開父親的老賓士轎車外出，不料遇陳姓男子騎機車疑違規左轉，2車在路口直接碰撞，陳姓騎士頭部撞破賓士車前擋風玻璃後噴飛，倒地不起，經送往高醫急救，約4小時後仍不治，確實肇事原因，由警方調查中。

今天凌晨零時25分左右，沈姓男子（18歲）駕駛的賓士車與陳姓騎士（58歲），在高雄市三民區九如二路與大連街口出車禍，賓士車前手續風玻璃破裂、車頭凹陷，陳姓騎士的機車車頭也全毀，路口散落2車零件，傳出巨大撞擊聲，附近住戶外出察看，已見騎士倒臥路上不起。

警、消據報，將陳姓騎士送往高醫就診，但他身體多處擦挫傷、顱內出血，急救數小時後，今天凌晨4點20分不治。