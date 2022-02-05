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不知燈會雙主場 女兒在愛河灣、媽在衛武營「等無人」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

台灣燈會2月1日起登場，燈會花絮也不少。一對母女相約燈會賞燈，女兒跑去愛河灣會合，誰知老媽卻在衛武營展區「等無人」，雙主場燈會引發誤會。另有高雄衛武營燈區面積寬敞，不少外地遊客白天停車，晚上散場時卻為找停車處傷透腦筋，昨晚一名女騎士苦苦找不到機車，向警方求助後順利回家。

台灣燈會睽違20年重返高雄舉辦，愛河灣與衛武營都會公園雙場地展演，兩地節目精彩。昨天傍晚，68歲宋姓阿嬤單獨站在鳳山捷運衛武營站出口，苦等多時等不到女兒，身上又沒帶手機，只好向燈會值勤的鳳山警分局新甲派出所警員潘志賢求助。

警方說，經聯繫阿嬤女兒洪小姐發現，母女兩人相約欣賞高雄燈會，女兒以為要去愛河，媽媽則認為要到衛武營，兩人分隔兩地等不到人，所幸透過手機找到洪小姐，請她到衛武營捷運站接媽媽共遊燈會。

另方面，衛武營燈區每天下午3點過後車流湧入，三多路、議會路、國泰路、青年路一帶汽車停車格暫時塗銷，變更禁止臨停或機車停車格。議會路增設不少機車停車格，陳女昨晚10點多散場後找不到機車停車處，無奈之餘報案協尋，員警根據車牌及顏色找車，最後在國泰路與議會路口尋獲女子愛車。

忠孝派出所表示，遊客最好搭乘捷運或公車到衛武營賞燈，機車族可牢記捷運站、高市議會或自助餐店家等顯著建物或招牌當地標，以免天黑散場找不到停車處。

高雄一對母女相約賞燈會，卻分別在愛河與衛武營等不到人，所幸透過員警熱心聯繫順利會合。記者徐白櫻／翻攝
高雄一對母女相約賞燈會，卻分別在愛河與衛武營等不到人，所幸透過員警熱心聯繫順利會合。記者徐白櫻／翻攝
陳姓女子在燈會散場後找不到停車處，晚上10點多報警協助找車。記者徐白櫻／翻攝
陳姓女子在燈會散場後找不到停車處，晚上10點多報警協助找車。記者徐白櫻／翻攝

台灣燈會 衛武營 捷運

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