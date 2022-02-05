聽新聞
test
0:00 / 0:00
直稱彩券中獎拿菜刀領獎 男子街頭與警對峙
楊姓男子昨天下午拿菜刀到彩券行，稱他中獎要兌換獎金1萬6000元，店方不願與他起衝突，直接拿錢給他，立即報警。正在附近巡邏的員警據報，立即趕往彩券行，在彩券行門口對峙許久，員警拿辣椒水噴他，才將他制伏，發覺他持有身心障礙手冊，今天依恐嚇取財罪嫌移送法辦。
昨天下午5點多，55歲的楊姓男子拿1張彩券，1手拿菜刀，到高雄市小港區鳳林路某彩券行，向店員稱他中獎，要兌換獎金1萬6000元，當時店員看他的彩券已過期，向他說他並沒中獎，他涉嫌亮出菜刀，直稱要領獎金，店方一邊便如數拿錢給他，一邊即向警方報案。
楊姓男子步出彩券行，小港警分局大林派出所員警也立即趕抵，在街頭上要求他放下菜刀，路人也拿出椅子要與他對抗。楊對員警口中念念有詞，不聽勸，並揮刀作勢砍人，員警馬上朝他噴辣椒水，他一手掩臉要離開，員警追上立刻群上壓制他，逮捕他回派出所。
警方通知楊姓男子的家人到派出所，才知道楊持有中度身心障礙手冊，可能自己也不知道自己的行為，只稱他中獎要換錢。警方查辦後，今天依恐嚇取財罪嫌將全案移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言