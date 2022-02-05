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直稱彩券中獎拿菜刀領獎 男子街頭與警對峙

聯合報 / 記者林保光／即時報導

楊姓男子昨天下午拿菜刀到彩券行，稱他中獎要兌換獎金1萬6000元，店方不願與他起衝突，直接拿錢給他，立即報警。正在附近巡邏的員警據報，立即趕往彩券行，在彩券行門口對峙許久，員警拿辣椒水噴他，才將他制伏，發覺他持有身心障礙手冊，今天依恐嚇取財罪嫌移送法辦。

昨天下午5點多，55歲的楊姓男子拿1張彩券，1手拿菜刀，到高雄市小港區鳳林路某彩券行，向店員稱他中獎，要兌換獎金1萬6000元，當時店員看他的彩券已過期，向他說他並沒中獎，他涉嫌亮出菜刀，直稱要領獎金，店方一邊便如數拿錢給他，一邊即向警方報案。

楊姓男子步出彩券行，小港警分局大林派出所員警也立即趕抵，在街頭上要求他放下菜刀，路人也拿出椅子要與他對抗。楊對員警口中念念有詞，不聽勸，並揮刀作勢砍人，員警馬上朝他噴辣椒水，他一手掩臉要離開，員警追上立刻群上壓制他，逮捕他回派出所。

警方通知楊姓男子的家人到派出所，才知道楊持有中度身心障礙手冊，可能自己也不知道自己的行為，只稱他中獎要換錢。警方查辦後，今天依恐嚇取財罪嫌將全案移送法辦。

楊姓男子在街頭揮刀與警方對峙。圖／讀者提供
楊姓男子在街頭揮刀與警方對峙。圖／讀者提供
楊姓男子（中）昨天在街頭揮刀與警方對峙，遭員警噴辣椒水。圖／讀者提供
楊姓男子（中）昨天在街頭揮刀與警方對峙，遭員警噴辣椒水。圖／讀者提供
警方制伏楊姓男子。圖／讀者提供
警方制伏楊姓男子。圖／讀者提供

彩券行 恐嚇

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