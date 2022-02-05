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登山客爬庫哈諾辛山 失足摔落3米邊坡獲救
春節連假長達9天，許多民眾往山上跑。高雄南橫公路天池路段開通後，當日可往返的百岳成為登山選項之一，張姓男子昨天與兩名友人攀爬「南橫三星」之一的庫哈諾辛山，下山途中不慎摔落3公尺邊坡無法行走，高雄市警消會同巡山員上山救援，花3小時將傷患送下山就醫，傷勢無大礙。
昨天下午1點多，3人登山團完登庫哈諾辛山，下山往中之關登山口前進，距離登山口約1公里距離處，張姓男子（50歲）不慎摔落約3米深邊坡，頭部、腳踝受傷無法行走，同行友人通報求助，用救命毯覆蓋保暖後等待救援。
消防局指出，登山路徑陡峭濕滑，出動5名搜救人員攜帶揹架及各項救援裝備，並與梅山管理站2名巡山員及保七總隊第六小隊1名員警前往搜救，救援人員在傍晚4點多接觸患者，初步檢查患者傷勢頭部有5公分撕裂傷、背部變形及右腳踝扭傷，給予傷者頭部止血包紮後協助搬運下山，晚間7點37分交由桃源救護車送下山就醫，傷患意識清醒。
高市消防局桃源分隊長洪上淵指出，連假期間不少民眾登山，近日山區天氣不穩定，不少登山路徑濕滑難行，山友在山上要小心通行，另建議上山前下載119報案APP及學習定位方式，遭遇危急情況可即時傳遞座標給搜救人員或親友求助。
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