登山客爬庫哈諾辛山 失足摔落3米邊坡獲救

春節連假長達9天，許多民眾往山上跑。高雄南橫公路天池路段開通後，當日可往返的百岳成為登山選項之一，張姓男子昨天與兩名友人攀爬「南橫三星」之一的庫哈諾辛山，下山途中不慎摔落3公尺邊坡無法行走，高雄市警消會同巡山員上山救援，花3小時將傷患送下山就醫，傷勢無大礙。

昨天下午1點多，3人登山團完登庫哈諾辛山，下山往中之關登山口前進，距離登山口約1公里距離處，張姓男子（50歲）不慎摔落約3米深邊坡，頭部、腳踝受傷無法行走，同行友人通報求助，用救命毯覆蓋保暖後等待救援。

消防局指出，登山路徑陡峭濕滑，出動5名搜救人員攜帶揹架及各項救援裝備，並與梅山管理站2名巡山員及保七總隊第六小隊1名員警前往搜救，救援人員在傍晚4點多接觸患者，初步檢查患者傷勢頭部有5公分撕裂傷、背部變形及右腳踝扭傷，給予傷者頭部止血包紮後協助搬運下山，晚間7點37分交由桃源救護車送下山就醫，傷患意識清醒。