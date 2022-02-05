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他駕車轉彎竟低頭撿東西 撞上電箱致車頭撞爛
新北市吳姓男子昨晚開車時，因右轉時車內物品滑落，連忙伸手撿拾，導致方向偏移，自撞路邊中華電信電箱，不僅車頭毀損嚴重，也造成電箱損壞，因酒測值為零。警方呼籲開車時切勿使用手機，不論是拿取或撿拾物品，都應將車先停靠路邊再進行動作，以免傷人又害己。
汐止警方昨晚10時許獲報，汐止區康寧與湖前街口發生交通事故，員警到發現一輛租賃汽車撞上路邊中華電信電箱，造成汽車頭嚴重毀損、變電箱外殼受損，經員警針對吳姓駕駛人現場實施酒測值為零。
據了解，吳男當時駕車由康寧街右轉湖前街時，因見車內物品滑落，連忙伸出右手撿拾，以致握著方向盤的左手也跟著滑動，導致車子重心偏移，直接撞上邊路中華電信電箱，右前車頭整個撞爛，連整支前保險桿也掉落在馬路上。
有民眾看到這起自撞車禍，在網路上留言說，「變電箱是無辜的。」也有人說「比較想看測速桿被撞到」，令人莞爾。
汐止交通分隊接獲通報立即派員前往現場排除，未造成道路阻塞，全案依交通事故程序辦理。警方同時呼籲開車時切勿使用手機，且不論是拿取或撿拾物品，都應將車先停靠路邊再進行動作，以免傷人又害己。
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