影／孕婦年節返鄉腹痛出血 台南警開道送醫保住胎兒

新春期間，陳姓夫妻自台中南下返鄉，昨天上午10時身懷六甲的太太突感身體不適，且下體有出血狀況，先生見狀趕緊自行開車送醫，途經台南東區東門路二段時，前方發生一起交通事故陷入車陣，進退維谷之際，向處理員警求助，員警隨即駕駛巡邏警車沿途鳴笛開道，協助孕婦送醫，順利保住腹中胎兒。

當時適逢年節期間車潮眾多，且該路段發生一起交通事故，致使車輛行進緩慢，陳男載著車上的太太送醫途間心急如焚，正好看見前方正在處理車禍員警，先生立即趨前搖下車窗，「請警察幫幫忙！」慌張地向警方表示，太太懷孕初期，因身體不適，且下體有出血狀況，急需到新樓醫院接受治療。