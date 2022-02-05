影／孕婦年節返鄉腹痛出血 台南警開道送醫保住胎兒
新春期間，陳姓夫妻自台中南下返鄉，昨天上午10時身懷六甲的太太突感身體不適，且下體有出血狀況，先生見狀趕緊自行開車送醫，途經台南東區東門路二段時，前方發生一起交通事故陷入車陣，進退維谷之際，向處理員警求助，員警隨即駕駛巡邏警車沿途鳴笛開道，協助孕婦送醫，順利保住腹中胎兒。
當時適逢年節期間車潮眾多，且該路段發生一起交通事故，致使車輛行進緩慢，陳男載著車上的太太送醫途間心急如焚，正好看見前方正在處理車禍員警，先生立即趨前搖下車窗，「請警察幫幫忙！」慌張地向警方表示，太太懷孕初期，因身體不適，且下體有出血狀況，急需到新樓醫院接受治療。
台南市第1警分局東門派出所警員劉佳原、倪鼎民等見情況緊急，立刻排除交通事故，隨即駕駛巡邏警車沿途鳴笛開道，僅5分鐘時間，順利協助將孕婦快速送達醫院，經院方緊急施打止血針並投以安胎藥急救，緩解孕婦腹痛與出血狀況，也順利保住腹中胎兒。陳男才鬆了一口氣，感謝警方熱心服務。
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