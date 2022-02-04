台鐵左營站婦人失足落軌 列車進站急躲避車溝撿回一命

台鐵高雄左營車站今晚間10時48分許，一名婦人疑似失足落軌，遭正要進站的區間車撞上，高雄市消防局獲報後出動多個分隊馳援，所幸婦人正好躲進軌道旁的避車溝內，僅受到擦挫傷沒有生命危險。

高雄市消防局今晚間10時48分接獲報案，派出特搜、左營、中華、鼎金等分隊奔赴左營車站救援。

搜救人員原以為婦人遭列車撞擊，受困在車底下，經派員至鐵軌檢視，發現婦人落軌後迅速發現躲入軌道與月台間的避車溝，僅手腳被進站列車撞擊受到擦挫傷，生命跡象穩定，奇蹟僅受輕傷，救難人員直呼「命大」。