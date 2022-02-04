疑久病厭世 台南市某大樓主委陳屍水塔內

台南市吳姓大樓管委會男主委，今晚8點多家人發現他的鞋子放在7樓頂水塔旁，吳陳屍水塔內，緊急報消防人員急救，消防人員到場發現他已無呼吸心跳未送醫。鄰居說，吳生前有情緒障礙，久為病痛所苦；警方初步研判，吳為病痛所苦，想不開輕生，今將請檢察官相驗。

警方調閱監視畫面，查出吳男今天上午10點多獨自一人搭電梯到7樓樓頂，研判久病纏身，想不開輕生，今天將報檢察相驗查明真正死因。

台南市消防局救災救護中心今晚約8點20分接獲報案，有人在大樓頂水塔內輕生，消防人員到達大樓頂，發現58歲大樓吳姓主委陳屍水塔內。

據了解，今晚7點多吳家人發現吳一直未返家吃晚飯，四處找人，最後在大樓7樓頂水塔旁發現他的鞋子，報消防分隊搶救，仍回天乏術。鄰居表示，吳生前有精神障礙，最近常為病痛所苦。

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