快訊

直播／桃園、高雄群聚兩地燒！今大增40例本土、32例境外 無死亡

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑久病厭世 台南市某大樓主委陳屍水塔內

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市吳姓大樓管委會男主委，今晚8點多家人發現他的鞋子放在7樓頂水塔旁，吳陳屍水塔內，緊急報消防人員急救，消防人員到場發現他已無呼吸心跳未送醫。鄰居說，吳生前有情緒障礙，久為病痛所苦；警方初步研判，吳為病痛所苦，想不開輕生，今將請檢察官相驗。

警方調閱監視畫面，查出吳男今天上午10點多獨自一人搭電梯到7樓樓頂，研判久病纏身，想不開輕生，今天將報檢察相驗查明真正死因。

台南市消防局救災救護中心今晚約8點20分接獲報案，有人在大樓頂水塔內輕生，消防人員到達大樓頂，發現58歲大樓吳姓主委陳屍水塔內。

據了解，今晚7點多吳家人發現吳一直未返家吃晚飯，四處找人，最後在大樓7樓頂水塔旁發現他的鞋子，報消防分隊搶救，仍回天乏術。鄰居表示，吳生前有精神障礙，最近常為病痛所苦。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

吳姓大樓主委疑久病厭世，陳屍大樓水塔，警方調閱監視畫面追查。記者黃宣翰／攝影
吳姓大樓主委疑久病厭世，陳屍大樓水塔，警方調閱監視畫面追查。記者黃宣翰／攝影

台南 電梯 衛福部

延伸閱讀

韓國光州大樓搜救現場25公噸水泥崩塌 作業中斷

慟！「陰屍路」男星被發現中槍陳屍車中 享年31歲

《陰屍路》31歲男星失蹤3天 被發現陳屍車內

除夕夜高雄左營大樓傳火警 7旬婦躲浴室被救出已OHCA

相關新聞

婦泰安野溪溫泉墜溪失蹤 下游800米處尋獲遺體

苗栗縣泰安鄉象梅橋附近登山步道昨天下午傳出60歲吳姓婦人落水失蹤的意外，救援人員今天持續進行搜救，上午10點20分左右消...

影／汐止路面冒泡泡 疑瓦斯漏氣 出水防護警戒中

新北市汐止區大同路二段今早柏油路面裂縫發現冒泡泡，疑瓦斯漏氣，消防人車到場架設砲塔防護警戒，由天然氣公司人員檢測找尋管線...

登山客爬庫哈諾辛山 失足摔落3米邊坡獲救

春節連假長達9天，許多民眾往山上跑。高雄南橫公路天池路段開通後，當日可往返的百岳成為登山選項之一，張姓男子昨天與兩名友人...

男認為警察會很忙 春節開賭場 現場20人通通被逮

有人認為春節期間賭博被查獲風險較低，在台南永康區龍潭里租房子開起天九牌賭場，還裝設多道暗門、監視器監控，屋外還有人把風過...

腦出血開車像開碰碰車 警方攔下保住性命

桃園一名周姓男子昨天開車行經大園工業區，由於車速緩慢，行進軌跡左搖右晃，甚至逆向撞上警車，一度被懷疑是酒駕上路，結果竟是...

7人登山隊七彩湖單攻六順山失聯一夜 幸已尋獲皆平安

一支7人登山隊伍昨天一早輕裝從七彩湖營地單攻六順山，原本預計下午返回，但到昨晚8時都不見人影，隊伍協作心急報案，花蓮空勤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。