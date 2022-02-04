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影／Gogoro沒電！屏東旭海迷路牽車10公里 警助換電池

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

張姓男子大年初一騎Gogoro電動機車出遊，轉進屏東旭海時迷路，機車電量耗盡，牽車走了近10公里；台東大武警分局森永派出所警員陳聖緯巡邏發現，拿電池到1公里外的換電站更換，張男離開前不斷道謝，直說警察「揪甘心ㄟ！」

陳聖緯是在巡經山路台9戊線，發現張男沿路旁牽車行走，看起來相當疲累，隨即上前關懷，詢問是否需要幫助。

張男表示，從高雄騎電動機車旅遊，原規畫從上一站換完電池，可一路騎到台東換電站，但轉到屏東旭海遊玩時迷路繞不出來，機車電量耗盡，原以為是下坡路段，一路推車滑行至山下即可，沒想到山路忽上忽下，體力幾乎耗盡。

陳聖緯說，張男一路牽車走了7公里多，途中經過森永派出所，可能真的太累，居然沒發現派出所，未入所求援，又牽車走了2公里，直到他巡邏發現，擔心張被後方車輛追撞，協助將機車電池拿到換電站替換，再送回給張男使用，繼續未完成的旅程。

張姓男子大年初一騎Gogoro電動機車出遊，欲進入屏東旭海時迷路，機車電量耗盡，牽車走了近10公里。記者卜敏正／翻攝
張姓男子大年初一騎Gogoro電動機車出遊，欲進入屏東旭海時迷路，機車電量耗盡，牽車走了近10公里。記者卜敏正／翻攝

屏東 電動機車 台東

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