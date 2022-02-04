影／Gogoro沒電！屏東旭海迷路牽車10公里 警助換電池

張姓男子大年初一騎Gogoro電動機車出遊，轉進屏東旭海時迷路，機車電量耗盡，牽車走了近10公里；台東大武警分局森永派出所警員陳聖緯巡邏發現，拿電池到1公里外的換電站更換，張男離開前不斷道謝，直說警察「揪甘心ㄟ！」

陳聖緯是在巡經山路台9戊線，發現張男沿路旁牽車行走，看起來相當疲累，隨即上前關懷，詢問是否需要幫助。

張男表示，從高雄騎電動機車旅遊，原規畫從上一站換完電池，可一路騎到台東換電站，但轉到屏東旭海遊玩時迷路繞不出來，機車電量耗盡，原以為是下坡路段，一路推車滑行至山下即可，沒想到山路忽上忽下，體力幾乎耗盡。