影／Gogoro沒電！屏東旭海迷路牽車10公里 警助換電池
張姓男子大年初一騎Gogoro電動機車出遊，轉進屏東旭海時迷路，機車電量耗盡，牽車走了近10公里；台東大武警分局森永派出所警員陳聖緯巡邏發現，拿電池到1公里外的換電站更換，張男離開前不斷道謝，直說警察「揪甘心ㄟ！」
陳聖緯是在巡經山路台9戊線，發現張男沿路旁牽車行走，看起來相當疲累，隨即上前關懷，詢問是否需要幫助。
張男表示，從高雄騎電動機車旅遊，原規畫從上一站換完電池，可一路騎到台東換電站，但轉到屏東旭海遊玩時迷路繞不出來，機車電量耗盡，原以為是下坡路段，一路推車滑行至山下即可，沒想到山路忽上忽下，體力幾乎耗盡。
陳聖緯說，張男一路牽車走了7公里多，途中經過森永派出所，可能真的太累，居然沒發現派出所，未入所求援，又牽車走了2公里，直到他巡邏發現，擔心張被後方車輛追撞，協助將機車電池拿到換電站替換，再送回給張男使用，繼續未完成的旅程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言