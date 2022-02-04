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百公斤壯漢「旗靈縱走」摔傷 勇消接力4小時扛下山送醫

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄30歲劉姓男子，今天一早出發挑戰高雄市旗山區旗尾山至美濃區靈山的「旗靈縱走」，卻疑似不慎失足造成腳部受傷；劉男身型壯碩，體重目測接近百公斤，加上旗尾山山路難行，救難人員分批接力，耗時約4小時才將劉男扛回登山口，順利坐上救護車送醫。

旗靈縱走路線全長約6.5公里，主要從旗尾山的三角點縱走至美濃靈山，全程耗時約4個多小時，屬於熱門的登山路線。

劉姓男子今早從旗山端的登山口出發，行走約1個多小時後，卻在攀爬旗尾山過程中失足，造成腳步受傷、腫脹，痛的在地上哀號，同行友人見狀通報消防局協助。

高雄市消防局今上午11時許獲報後，派出旗山分隊前往救援，卡在旗尾山山路難行，加上劉男體型壯碩，體重目測約百公斤，出動鄰近的美濃分隊及義消協助，動員10多人接力，耗時約4小時才將劉男扛回登山口，還好劉男僅左腳受傷，最後坐上救護車往醫院進一步治療。

高雄市消防局動員多名救難人員，順利將劉男扛下山送醫。記者徐白櫻／攝影
高雄市消防局動員多名救難人員，順利將劉男扛下山送醫。記者徐白櫻／攝影
高雄市消防局動員多名救難人員，順利將劉男扛下山送醫。記者徐白櫻／攝影
高雄市消防局動員多名救難人員，順利將劉男扛下山送醫。記者徐白櫻／攝影

美濃 救護車 高雄市

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