稱竊盜癖使然 7旬女慣竊除夕偷項鍊、兒子陪自首

70多歲凌姓女子曾涉多起竊案，近日又接連在台北市兩處傳統市場內行竊，她犯後良心不安，返家向兒子坦承犯案，隨後由兒子陪同到警所自首，雖供稱自身長期患有竊盜癖才忍不住犯案，警詢後仍依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

台北市大安警分局表示，1月31日除夕當天接獲民眾報案，指轄內成功市場內有首飾攤遭竊，一只要價2000元項鍊不翼而飛，調閱監視器畫面後鎖定面帶橘色口罩、身穿米色羽絨外套、手持粉色皮包、腳穿黑色白底鞋的凌姓女子涉有重嫌，經擴大調查後確定凌女犯案後徒步返家。

警方掌握凌女身分後發現，凌女竊盜前科累累，不僅在成功市場犯案，去年12月3日中午也在內湖區的東湖市場內，趁一名印尼籍女子選購首飾時，摸走對方的皮夾財物。

警方表示，員警鎖定凌女身分後原本隨即要出動逮人，未料凌女案發當晚就由兒子陪同，自行到轄區派出所自首；凌女供稱，她長期患有竊盜癖，買菜途中見首飾攤上的項鍊很漂亮，迷迷糊糊之際就隨手拿走，回到家後又非常後悔，遂請兒子陪同自首。