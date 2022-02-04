快訊

直播／桃園、高雄群聚兩地燒！今大增40例本土、32例境外 無死亡

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

馬公鬧區酒後逞凶闖禍 3人送醫多人送辦

中央社 / 澎湖縣4日電

澎湖馬公鬧區中正與光明路口今天發生一起酒後滋事，連勸架的也遭波及，馬公警方出動適時控制，受傷3人送醫，在場滋事人員帶回分局依法偵辦。

馬公警分局發布新聞指出，今天上午7時10分許，有俞姓等涉案人在市區KTV暢飲後，在馬公中正與光明路口遇上友人駕車欲離去，帶著酒意的俞某，拿起友人車上的球棒，毀損附近的娃娃機台。

此時，路過的陳姓夫婦，誤以為俞姓涉案人欲攻擊其車輛，因而發生衝突，夫妻2人受傷，所幸有5名民眾經過勸架，警方獲報出動快打警力，以優勢警力控制現場，並將3名受傷民眾送澎湖醫院，幸無大礙，俞姓涉案人和多名滋事人員，一併由警方帶回，依聚眾鬥毆等罪名送辦。

馬公分局表示，警方打擊犯罪無假期，保護社會安全決心不容挑戰，籲切勿以身試法。

馬公 澎湖

延伸閱讀

疫情衝擊大 竹市火車站前、鬧區街友人數增加

馬公市政拮据 慧洋海運總裁夫婦合捐500萬元

台中鬧區超商外槍響 1男頭部中彈傷重不治 警追開槍手

桃園中壢中平鬧區人冷清PUB停業 增設採檢站明啟用

相關新聞

婦泰安野溪溫泉墜溪失蹤 下游800米處尋獲遺體

苗栗縣泰安鄉象梅橋附近登山步道昨天下午傳出60歲吳姓婦人落水失蹤的意外，救援人員今天持續進行搜救，上午10點20分左右消...

影／汐止路面冒泡泡 疑瓦斯漏氣 出水防護警戒中

新北市汐止區大同路二段今早柏油路面裂縫發現冒泡泡，疑瓦斯漏氣，消防人車到場架設砲塔防護警戒，由天然氣公司人員檢測找尋管線...

登山客爬庫哈諾辛山 失足摔落3米邊坡獲救

春節連假長達9天，許多民眾往山上跑。高雄南橫公路天池路段開通後，當日可往返的百岳成為登山選項之一，張姓男子昨天與兩名友人...

男認為警察會很忙 春節開賭場 現場20人通通被逮

有人認為春節期間賭博被查獲風險較低，在台南永康區龍潭里租房子開起天九牌賭場，還裝設多道暗門、監視器監控，屋外還有人把風過...

腦出血開車像開碰碰車 警方攔下保住性命

桃園一名周姓男子昨天開車行經大園工業區，由於車速緩慢，行進軌跡左搖右晃，甚至逆向撞上警車，一度被懷疑是酒駕上路，結果竟是...

7人登山隊七彩湖單攻六順山失聯一夜 幸已尋獲皆平安

一支7人登山隊伍昨天一早輕裝從七彩湖營地單攻六順山，原本預計下午返回，但到昨晚8時都不見人影，隊伍協作心急報案，花蓮空勤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。