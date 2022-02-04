馬公鬧區酒後逞凶闖禍 3人送醫多人送辦
澎湖馬公鬧區中正與光明路口今天發生一起酒後滋事，連勸架的也遭波及，馬公警方出動適時控制，受傷3人送醫，在場滋事人員帶回分局依法偵辦。
馬公警分局發布新聞指出，今天上午7時10分許，有俞姓等涉案人在市區KTV暢飲後，在馬公中正與光明路口遇上友人駕車欲離去，帶著酒意的俞某，拿起友人車上的球棒，毀損附近的娃娃機台。
此時，路過的陳姓夫婦，誤以為俞姓涉案人欲攻擊其車輛，因而發生衝突，夫妻2人受傷，所幸有5名民眾經過勸架，警方獲報出動快打警力，以優勢警力控制現場，並將3名受傷民眾送澎湖醫院，幸無大礙，俞姓涉案人和多名滋事人員，一併由警方帶回，依聚眾鬥毆等罪名送辦。
馬公分局表示，警方打擊犯罪無假期，保護社會安全決心不容挑戰，籲切勿以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言