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職業賭場春節藏身民宅車庫 善化員警執法無假期
春節期間，流動職業賭場蠢蠢欲動，莊姓賭場負責人向屋主租屋後，涉嫌將賭場設於台南市安定區蘇厝民宅旁的鐵皮車庫內，昨天邀集23名賭客一起聚賭，以為神不知鬼不覺，熱心民眾舉報，台南市善化警分局偵查隊、蘇厝所出動員警到場一舉查獲。
善化警偵查隊與蘇厝派出所接獲情資，安定區蘇厝地區有民眾聚賭，分局長劉怡宗指派專案小組前往查緝，昨天中午查獲撲克牌職業賭場莊姓男負責人（18歲）、王姓屋主（46歲）提供場地，賭客23名，並查扣骰子2盒、撲克牌1付、抽頭金5,00元、賭資1,000元等證物，全案警詢後莊姓犯嫌與王姓屋主以觸犯刑法賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，另23名賭客均依違反社會秩序維護法裁處。
據了解，莊表示昨天第一天利用春節期間，在該處以2張撲克牌和賭客對賭，經營首日就被警方查獲。
分局長劉怡宗表示，治安無假期，流動職業大賭場是否有黑道幫派介入，警方分局將深入追查幕後主持金主，嚴防黑幫勢力利用職業賭場牟取暴利，民眾如發現周遭有可疑群聚現象，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繫，警方會立即派員查處。
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