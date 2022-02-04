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陰雨天視線不佳 國三北上樹林路段內側4輛車連環追撞
疑陰雨天視線不佳，國道三號北上樹林路段在內側車道上，今天發生4輛汽車連環追撞，所幸無人受傷。4名汽車駕駛酒測值均為零，至於事故後續由國道六隊樹林分隊依規定處理。
國道六隊樹林分隊今天上午獲報，國道三號北向46公里處的內側車道，發生多車追撞事故，分隊立即通報線上巡邏警力前往處理，發現事故現場共有4輛汽車連環撞，並聯繫交控中心通知事故處理小組到場協助排除。
據了解，這起事故疑似陰雨天視線不佳，又未保持安全車距，一輛白色汽車追撞前方汽車，被撞的汽車再往前推撞前方兩輛汽車，導致4輛汽車前後追撞成一排，事故現場4輛汽車駕駛酒測值均為零，還好車速都不快，車上無人受傷。
國道六隊呼籲用路人行車應隨時與前車保持適當安全距離及注意前方車輛動態，依「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，車輛行駛高速公路或是快速道路的行車安全距離，小型車為車速除以2、大型車為車速減20公里，違者可依道路交通管理處罰條例第33條第1項第2款規定，處3000元至6000元罰鍰並記違規點數1點。
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