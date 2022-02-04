陰雨天視線不佳 國三北上樹林路段內側4輛車連環追撞

疑陰雨天視線不佳，國道三號北上樹林路段在內側車道上，今天發生4輛汽車連環追撞，所幸無人受傷。4名汽車駕駛酒測值均為零，至於事故後續由國道六隊樹林分隊依規定處理。

國道六隊樹林分隊今天上午獲報，國道三號北向46公里處的內側車道，發生多車追撞事故，分隊立即通報線上巡邏警力前往處理，發現事故現場共有4輛汽車連環撞，並聯繫交控中心通知事故處理小組到場協助排除。

據了解，這起事故疑似陰雨天視線不佳，又未保持安全車距，一輛白色汽車追撞前方汽車，被撞的汽車再往前推撞前方兩輛汽車，導致4輛汽車前後追撞成一排，事故現場4輛汽車駕駛酒測值均為零，還好車速都不快，車上無人受傷。