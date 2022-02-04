年初二搭小黃遺落錢包 新莊警熱心調監視器助失主尋回

新北市許姓婦人今年大年初二搭計程車時不慎將錢包遺落在車上，新莊警方熱心調閱監視器，僅花18小時，不到一天就幫助許婦完整尋回錢包，一毛不少，連計程車司機也稱讚警方動作迅速。

今年農曆大年初二，新北市新莊區一名許姓婦人與家人到板橋區看電影，當晚6時許一起坐計程車回新莊區住家，下車後發現隨身攜帶的錢包，疑似不慎遺留在計程車上，連忙到新莊警分局丹鳳派出所報案。

丹鳳派出所員警吳念諭與鄭世晨2人，獲報後十分重視，立即調閱監視器釐清許姓婦人搭車路線，發現她與家人在板橋區四川路上車，坐到新莊區鳳山街下車，員警調閱計程車車牌號碼，第一時間因駕駛關機無法聯繫，員警秉持同理心鍥而不捨，持續調閱監視器，於3日中午發現計程車停放板橋區民族路邊停車格。

員警前往計程車停放處勘查，經目視發現計程車後座腳踏板上，果真遺留一只藍色錢包，外觀特徵符合許婦報案所述，員警立即通知計程車張姓駕駛人到現場，員警告知事情發生經過後，由駕駛打開後座車門，確認車內錢包與失主許婦報案陳述內容一致。

張男表示，因工作忙碌，不便與員警到派出所，員警遂撥打電話給許婦到派出所認領，許婦獲知連忙到派出所領取遺失的錢包，開心笑得合不攏嘴直呼，「感謝丹鳳派出所警察的熱心幫助，積極找回遺失的錢包，留住過年好心情！」