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春節台南傳機車竊案 和順派出所長橋上勇逮竊嫌
台南市74歲陳姓老婦人昨天到田裡修整香蕉樹時，重機車未拔鑰匙，遭不明中年男子涉嫌偷走機車，老太太到和順派出所報案，所長林祿迪立即調閱監視器畫面，發現犯嫌在安明路段上，前往搜尋近1個小時，在安南區國姓橋上奮勇逮獲犯嫌歸案。
台南市警三分局和順派出所昨天下午2點30分，受理機車失竊案件，陳姓務農老婦人稱趁大年初三有空，下午1點多在田裡修整香蕉樹時，重機車未拔鑰匙，遭不明中年男子將車子騎走。
陳老太太說，機車是跟大媳婦所借，且車內仍有手機及皮包（總價值約3萬多元），因此慌張的來派出所報案，所長林祿迪當時正午休，見狀立即調閱監視器畫面追查。
林祿迪看到老婦人情緒慌張害怕，立刻帶頭外出搜尋，由中華北路、安明路口開始，往北一路搜尋近1小時，同步詢問所內警員監視器情況後，在安明、台江路口發現可疑犯嫌，遂即通報土城派出所警員吳宇正包抄，犯嫌當時不願停車，後至國姓橋上方，被所長成功攔下偷竊機車的曹姓犯嫌（59歲），全案宣告偵破，警詢後依機車竊盜現行犯移送南檢偵辦。
據了解，曹長期居住台中，是名前科累累的慣竊，大年初三搭公車返鄉探視母親後，發現停放於路旁的重機車未拔鑰匙，心生歹念下手行竊，後至安明路段的土城聖母廟拜拜及拜訪朋友，未料警方竟如此積極偵辦本案，遭逮時直呼不可思議，怎麼可能會這麼快警察就找上門。
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