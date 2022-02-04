快訊

直播／桃園、高雄群聚兩地燒！今大增40例本土、32例境外 無死亡

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節台南傳機車竊案 和順派出所長橋上勇逮竊嫌

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市74歲陳姓老婦人昨天到田裡修整香蕉樹時，重機車未拔鑰匙，遭不明中年男子涉嫌偷走機車，老太太到和順派出所報案，所長林祿迪立即調閱監視器畫面，發現犯嫌在安明路段上，前往搜尋近1個小時，在安南區國姓橋上奮勇逮獲犯嫌歸案。

台南市警三分局和順派出所昨天下午2點30分，受理機車失竊案件，陳姓務農老婦人稱趁大年初三有空，下午1點多在田裡修整香蕉樹時，重機車未拔鑰匙，遭不明中年男子將車子騎走。

陳老太太說，機車是跟大媳婦所借，且車內仍有手機及皮包（總價值約3萬多元），因此慌張的來派出所報案，所長林祿迪當時正午休，見狀立即調閱監視器畫面追查。

林祿迪看到老婦人情緒慌張害怕，立刻帶頭外出搜尋，由中華北路、安明路口開始，往北一路搜尋近1小時，同步詢問所內警員監視器情況後，在安明、台江路口發現可疑犯嫌，遂即通報土城派出所警員吳宇正包抄，犯嫌當時不願停車，後至國姓橋上方，被所長成功攔下偷竊機車的曹姓犯嫌（59歲），全案宣告偵破，警詢後依機車竊盜現行犯移送南檢偵辦。

據了解，曹長期居住台中，是名前科累累的慣竊，大年初三搭公車返鄉探視母親後，發現停放於路旁的重機車未拔鑰匙，心生歹念下手行竊，後至安明路段的土城聖母廟拜拜及拜訪朋友，未料警方竟如此積極偵辦本案，遭逮時直呼不可思議，怎麼可能會這麼快警察就找上門。

曹姓男子涉嫌偷取機車代步（紅圈者），警方在國姓橋上將他攔截逮捕。記者黃宣翰／翻攝
曹姓男子涉嫌偷取機車代步（紅圈者），警方在國姓橋上將他攔截逮捕。記者黃宣翰／翻攝
曹姓男子涉嫌偷取機車代步，警方在國姓橋上將他逮捕。記者黃宣翰／翻攝
曹姓男子涉嫌偷取機車代步，警方在國姓橋上將他逮捕。記者黃宣翰／翻攝

監視器 重機 台南

延伸閱讀

春節後疫情恐陸續爆發 醫：要有流行一輪的心理準備

桃園大型隨到隨打疫苗接種站春節開工首日 民眾搶打

春節開銷破費傷荷包？想存錢靠這幾招 不再拿了錢就花光

春節連假勿忘關心老人 中市警替他們找到回家的路

相關新聞

5男1女泰安野溪溫泉泡湯 回程婦人失足墜溪失蹤

苗栗縣泰安鄉象梅橋附近登山步道昨天下午傳出婦人落水失蹤的意外，救援人員今天仍持續進行搜救，但尚未發現失蹤女子蹤影。

婦泰安野溪溫泉墜溪失蹤 下游800米處尋獲遺體

苗栗縣泰安鄉象梅橋附近登山步道昨天下午傳出60歲吳姓婦人落水失蹤的意外，救援人員今天持續進行搜救，上午10點20分左右消...

台鐵左營站婦人失足落軌 列車進站急躲避車溝撿回一命

台鐵高雄左營車站今晚間10時48分許，一名婦人疑似失足落軌，遭正要進站的區間車撞上，高雄市消防局獲報後出動多個分隊馳援，...

影／汐止路面冒泡泡 疑瓦斯漏氣 出水防護警戒中

新北市汐止區大同路二段今早柏油路面裂縫發現冒泡泡，疑瓦斯漏氣，消防人車到場架設砲塔防護警戒，由天然氣公司人員檢測找尋管線...

男認為警察會很忙 春節開賭場 現場20人通通被逮

有人認為春節期間賭博被查獲風險較低，在台南永康區龍潭里租房子開起天九牌賭場，還裝設多道暗門、監視器監控，屋外還有人把風過...

腦出血開車像開碰碰車 警方攔下保住性命

桃園一名周姓男子昨天開車行經大園工業區，由於車速緩慢，行進軌跡左搖右晃，甚至逆向撞上警車，一度被懷疑是酒駕上路，結果竟是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。