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影／遊艇失去動力遇海上惡浪 海巡救援16人平安脫困
本國籍遊艇「愛○絲7號」，昨下午在小琉球海子口西南0.5浬處海域失去動力，海巡署接獲報案後派2艘艦艇前往救援，先將船上14名乘客救回，另一艦艇下午5時許再協助友船，將遊艇安全拖回小琉球白沙漁港，艇上2船員也平安脫困。
高雄海巡隊表示，昨下午2時許接獲通報後，隨即派遣PP10032艇及CP1026艇以雙艇模式，迅速抵達現場救援，當時陣風5至8級、海象不佳，「愛」船無動力狀態下搖晃劇烈，考量乘員安全，決定先以噸位小之CP1026艇，先將「愛」船14名乘員接駁返回大福港，另PP10032艇在現場戒護「愛」船等待友船前來拖帶。
CP1026艇昨下午3時許，將14名乘員安全載返小琉球大福安檢所休息，另「愛」船在巡防艇戒護下，於下午5時許，由友船安全拖抵小琉球白沙漁港，成功完成本次救援任務。
海巡署表示，春節期間仍持續守護海域，航行船隻若有需要海巡署服務，請利用「118」免費報案電話通報，海巡署將立即派員前往協助，確保民眾生命財產安全。
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