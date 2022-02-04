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合歡山克難關「怪風」奇襲 逾10名遊客卡關難行
春節連假迄今過半，東北部受到近日天氣不穩影響，合歡山克難關初三傍晚再度出現強勁怪風，10多名機車騎士行經時，遭強風吹拂「卡關」，花蓮警方摸黑協助脫困。警方呼籲，此處地形關係，傍晚易出現從四面八方吹來的怪風，因此呼籲遊客盡量在中午前通過合歡山，以免遇強風受困難行。
合歡派出所指出，合歡山兩處堪稱仙境的險路，分別為遇寒結冰的台14甲線32公里陡坡路段「水晶宮」，還有34.2公里強風隘口「克難關」。其中，克難關的強風曾兩度吹斷警車車門，去年圓規颱風來襲，單日就有80多位騎士受困於此。
昨天大年初三，10多名騎士上山，在大禹嶺管制站傍晚5點實施預警性封路時抵達，經過34.2公里的克難關已接近5點30分。當時天色昏暗又遇到難以預測的強風襲擊，騎士們被吹到寸步難行，不少人還被颳倒在地。警方出動巡邏車護送、協助通過克難關。
經警方了解，受困遊客從太魯閣入園後，停留遊覽許久，直到下午接近4點才往合歡山方向前進，抵達合歡山關原、大禹嶺時已近天暗，才會遇到傍晚強風。
合歡派出所表示，大禹嶺管制站會視天氣狀況預警性封路，呼籲遊客盡量在中午前通過合歡山。若遇天候不佳，民眾可先電洽合歡派出所路況，作為路程安全規劃。
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