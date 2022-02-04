高雄惡煞持刀追砍同學 麵攤老闆仗義趕人反遭撞飛重傷

高雄市彌陀區蘇姓男子，因金錢糾紛持刀追砍葉姓國中同學，葉男遭砍後躲進附近麵攤，麵攤吳姓老闆見狀持鐵椅趕跑蘇男。未料蘇男卻不罷手，離開攤位後竟開車直往攤裡撞，造成吳姓老闆等3名無辜民眾受傷，蘇男遭逮後被依殺人未遂罪移送，檢方以2萬元交保。

警方調查，全案發生在上月29上午10時許，蘇姓男子與葉姓男子是國中同學，兩人有9000元債務糾紛，葉男趁春節前夕向蘇男討錢，卻引起蘇男不滿，29日當天持刀追砍同學，還開車衝撞3名無辜路人，造成3人受到輕重傷，所幸均無生命危險。

事後蘇男到案後，被警方依殺人未遂罪移送橋頭地檢署，檢方訊後以2萬元交保，引起家屬不滿；吳姓面攤老闆媳婦昨天透過臉書社團「爆料公社」，深夜11時57分在社團貼文，指公公見狀拿椅子出來趕人，卻被砍人的兇手開車追撞，「公權力在哪？」

根據麵攤老闆娘提供的監視器畫面，蘇男追砍葉男後，被公公持鐵椅趕出店外，沒料蘇離開不久，竟開車直接往麵攤衝撞，絲毫不顧附近還有民眾在採買。