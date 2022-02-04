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直播／桃園、高雄群聚兩地燒！今大增40例本土、32例境外 無死亡

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

內政部：警政APP功能多 新春活動更順暢

中央社 / 台北4日電

春節假期外出拜年及旅遊活動多，內政部表示，歡迎民眾下載警政服務APP，功能多達40項，行動數位小幫手，新春活動更順暢。

內政部呼籲，春節期間聚餐切記酒後不開車，可運用警政服務APP「呼叫計程車」的功能代叫計程車；春節假期舉家外出拜年及旅遊，也可透過警政服務APP「收聽警廣」的功能，掌握最新路況及交通疏導管制措施，及早避開塞車路段。

另外，警政服務APP還有「165反詐騙檢舉/報案」、「詐騙來電排名」、「高風險賣場」等功能。內政部提醒民眾，留意可能的詐騙手法及資訊，更多一份保障。

內政部發布新聞稿指出，不論是收聽警廣、查詢失竊車輛、路況、違規拖吊、失蹤人口、測速執法點，或是檢舉詐騙、申請交通事故資料、警察刑事紀錄證明書、呼叫計程車等相關警政服務，警政服務APP功能多達40項，貼近民眾生活所需。

此外，內政部表示，警政服務APP內建連結下載110視訊報案APP功能，如有發現可疑不法或遭受危害情形，即可透過APP撥打110協助視訊報案，受理的員警可透過智慧型手機內建GPS及鏡頭，更快知道報案者位置及掌握現場狀況，立即派遣適當警力前往處置，縮短報案等候時間，獲得最安心、最即時的協助。

內政部 詐騙 計程車

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