遊艇小琉球外海「刁車」 海巡馳援救出14乘客

馬來西亞籍遊艇昨天下午在小琉球外海「刁車（失去動力）」，船上包含船員、乘客共16人在船上待援；昨下午最大陣風8級，遊艇在無動力狀態下劇烈搖晃，高雄海巡隊，派出兩艘巡防艇前往救援，順利將全船乘客載到小琉球大福安檢所，至於遊艇則由友船拖回港內，完成救援任務。

高雄海巡隊昨下午2時13分接獲岸巡轉報，指馬來西亞籍一艘遊艇，在小琉球海子口西南0.5浬處海域失去動力，船隻在海上搖晃劇烈，包含船員在內共有16人在海中待援。

高雄海巡隊獲報後，派出兩艘巡邏艇前往救援，獲報不到半小時就抵達現場，由於當時海象不佳，最大陣風高達8級，考量船員、乘客安全，將14名乘客接駁至海巡艇後平安護送到小琉球大福安檢所休息，2名船員則留在船上等候友船救援。