春節連假勿忘關心老人 中市警替他們找到回家的路

大家快樂過新年，但仍有老人家需要社會關心！台中市警第三分局和霧峰警分局這兩天就接連替老人家們服務，讓他們得以順利返家，不至於流落街頭，甚或因此發生意外。

台中市警第三分局昨天凌晨2時許據報，說有一名老婦被鎖在家門外需要幫助，到場才知是老婦因為鑰匙有些生鏽，她力氣又太小打不開住家大門，竟在門外待了近6小時，警員到達後，只是擦拭了一下鑰匙並再試了一次，「喀」的一聲門就應聲而開，讓老婦終於可以進家門，還開心的跟員警道謝說：「鑰匙比較怕你喔！」。

市警三分局立德派出所指出，這位老婦有輕微失智，有鄰居晚上8時就曾看到她在門外晃來逛去，原以為是在散步還沒有要休息，但都已經半夜2時了怎還站在那裡，上前關心才知道阿嬤的鑰匙不知為何打不開自家的門鎖，便請警方到場協助。老婦告訴員警，自己平時一個人住，這天探望孫子後回家休息，但鑰匙卻打不開家門，身上沒有帶手機也無法連繫其他家人，才因此進不了家門。

另在南區還有1名86歲老翁昨天下午外出散步，卻突然不記得怎麼回家，警方獲報到場，引導他仔細尋找口袋，試圖找出可以證明身分的線索，果然在他的外衣口袋裡發現1張留有姓名電話的紙條，順利聯繫上他兒子，將老翁安全送返家。

警員撥通紙條上電話時，老翁的兒子表示他恰好人到外地，不克前往接回父親，便懇求警方協助載回住處，警員因此攙扶著老翁坐上警車，將他載送返家。

另外，1名73歲男子騎腳踏車外出，久未返家，家人看天氣寒冷又下雨，加上他又有身心障礙和糖尿病史，擔心會發生意外，於是報警協尋。霧峰警分局萬豐所巡佐曾景釧隨即一邊調閱周邊監視器一邊通報巡邏警員邱珈銘沿路巡繞，終於最後在光復國中附近找到他，平安將他送回家。