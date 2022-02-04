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傳愛餐盒給獨居長輩 王揚恩夫婦疫情下送暖

中央社 / 台北4日電

王揚恩與黃昭玉夫婦經營2間咖啡店，去年疫情下營收僅剩2成，經改為外帶及開賣傳愛餐盒給獨居長輩獲得迴響外，也提升1成營收，現在要把傳愛餐盒送往被安置的兒童與少年。

王揚恩及黃昭玉夫婦原本分別是室內設計師、寵物美容師，2人陸續在台北巿創辦學校咖啡館、找到咖啡館，當初會開設咖啡館，就是希望創造自由不拘束的咖啡文化，並將藝術生活化融於社區，咖啡館最熱賣的是早、午餐與義式咖啡，且內用占營收9成。

但是去年5月中旬起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情嚴峻，提升至3級警戒期間禁止內用，使咖啡館營收下滑只剩2成，為撐過這波疫情衝擊能繼續營運而調整經營模式，以外帶（外送）餐盒持續獲客戶青睞。

後來，王揚恩及黃昭玉認為不能只關心自己，很多人都很孤單，尤其在疫情期間，再加上與同信仰的心理師朋友等人聊到應體現聖經說的「愛你的鄰舍」，因此有了傳愛餐盒想法。

王揚恩及黃昭玉決定跨到鄰里獨居長輩生活中，用美味營養餐食，讓他們不用為下一餐煩惱，經與2名里長合作，開始對外販售傳愛餐盒，透過社群網站募集愛心認購餐盒者，結果店內常客熱烈參與，使愛心認購人數每週有30人至50人，認購金額約為新台幣5000元至1萬元不等，也使營收提高約1成。

王揚恩說，派出店長以服務業的專業，帶著笑容與熱騰騰的愛心餐盒到現場，透過里長將一個個餐盒交給長輩手中；幾次傳愛餐盒活動下來，他發現店長心態改變是最好的回饋，認同主動傳愛，並且思考的不再是咖啡味覺精進，而是「人情味」迴響。

店長也說，看見里長視里民猶親，獨居長輩直說感謝，當下心中暖暖的，除感受到疫情送暖熱度，也替認購者傳達了愛與關心。

台北巿大安區學府里里長李淳琳說，雖然在天龍國轄區內，但其實里的區域內並沒有高樓大廈，都是舊公寓，部分區域還在山坡上，里民中有許多獨居長輩；感謝咖啡館在疫情期間雪中送炭，一週一次利用她及里辦公室成為平台，讓傳愛餐盒順利交到長輩手中。

李淳琳說，這些長輩收下餐盒時，除了說感謝，也與咖啡館的店長話家常，看著雙方聊得愉快，她心中很感動。長輩後來還跟她說，餐盒菜色美味又豐富，比平常家中吃的好很多，真的非常感恩。

被問到疫情警戒降級後經營模式，黃昭玉說，會繼續將愛心服務設計帶來的效應擴散下去，讓大家還有個像家一樣的咖啡館可以待著，也會繼續發展半成品、輕食、冷凍麵包、無添加化學油醋及果醬等，讓民眾在家就有美味料理可享用。

黃昭玉指出，傳愛餐盒收到新迴響，一家社福機構表態希望能合作，將餐盒送往被安置的兒童與少年，並取名「微光計畫」，意即在黑暗中，每個人都多給孩子們一點愛，讓他們很快度過黑暗時刻，繼續往前走。

咖啡館 疫情 獨居

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