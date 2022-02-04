7旬老太太看病後錢包掉小黃 感謝熱心警迅速尋回
70歲郭姓老太太昨天傍晚到醫院就診後，搭計程車返家，錢包不小心掉在車上，她連忙向台南市警二分局長樂派出所報案求助。警員鄭至言馬上調閱監視器，以車追人聯絡上計程車司機，20分鐘尋回她的錢包。
郭姓老太太昨天下午6點多氣喘吁吁地走進長樂派出所，向警員鄭至言表示，她下午5點多在中西區郭綜合醫院看完醫生搭計程車返回西和路住處，下車後才發現不慎將錢包遺落在計程車上，但忘記所搭乘的計程車車號。
鄭至言先請老婦人坐著休息並提供茶水飲用，耐心地詢問搭車的時間、行車方向及下車地點，並積極調閱沿途監視器，電詢問車行，最後與計程車司機取得聯繫，司機查看車內後發現確實有郭姓老婦人遺落錢包，駕駛立即將錢包送至派出所，順利找回錢包。
郭姓老太太對於員警積極協助相當感激，不斷道謝，再三表示自己日後一定會更為小心。
台南市警二分局提醒民眾，出門在外個人貴重物品務必置於包包內等較不易掉落處，下車前也請再次檢查有無遺留個人物品，並避免將貴重物品放置車內，減少遺失風險。
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