台中大里閃燈路口釀死亡車禍 現役軍人與女友同遇死劫

台中市黃姓軍人昨天騎機車到大雅區找紀姓女友，兩人騎乘機車出遊，前往霧峰找朋友，行經大里區中投東路、東興路的閃燈路口，與郭姓男子駕駛的貨車發生擦撞，黃與紀女送醫不治，全案在昨天報請檢察官相驗，確認死因為車禍致死，車禍肇因由交大事故組調查，並依過失致死罪方向偵辦。

台中市大里區中投東路、東興路閃燈路口昨天凌晨3時許，發生死亡車禍，騎機車的黃姓男子與紀姓女乘客送醫傷重不治。圖／讀者提供

據查，黃姓男子（23歲）是現役軍人，兩個月前才入伍，過年期間休假在家，他昨天先去大雅區找紀姓女友（23歲），隨後黃騎機車在紀女前往霧峰找朋友，未料凌晨3時許，黃騎車行經大里區中投東路三段、東興路閃紅、閃黃燈路口時，與郭姓男子（48歲）駕駛的貨車發生擦撞，二人因巨大衝擊力被撞飛，現場零件散落一地，滿目瘡痍，留下大片血跡。

當時有民眾聽到巨大撞擊聲，趕緊通知警方到場，霧峰警分局交通分隊調查，黃、郭二名駕駛都無酒精濃度，該路口為閃紅燈、閃黃燈路口，黃的行向是閃黃燈，依規定接近路口時，需減速接近、小心通過，而郭的行向是閃紅燈，依規定應減速接近，並交岔路口前停止。

郭姓男子在警詢時辯稱，行經路口時，沒有看到兩人，「看到時已經距離一公尺」，接著就發生車禍。

全案昨天已由霧峰警分局報請檢察官相驗，確認黃死因為車禍導致的內臟破裂致死、而紀女是外傷致心臟停止致死，家屬對死因沒有意見，黃與紀女的家屬都對郭提出過失致死罪的告訴，相關肇事原因，有待交大事故組釐清，目前暫依過失致死罪偵辦。