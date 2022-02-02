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駕駛插「安全帶消音扣」 車禍致死率高達3.6倍

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

根據統計，未繫安全帶發生交通事故的致死機率，比起正確使用者高出3.6倍。北市警交通大隊指出，近日處理汽車擦撞中央分隔島事故，車輛碰損程度並不嚴重，但駕駛頭部重創送醫不治，經勘查發現，安全帶插座插著「安全帶消音扣」的插扣，駕駛根本沒有繫安全帶，北市警呼籲，駕駛人千萬別使用對駕車安全造成極大威脅的汽車配件。

交通大隊表示，去年12月9日凌晨1時許，在中正區辛亥路往汀洲路車行地下道，發生一起白色自小客，疑似過彎失控，擦撞中央分隔島之交通事故，車上22歲男性駕駛當場頭部重創、無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。

交通大隊說，警方到場蒐證時，發現肇事車輛左前車頭車損部位，並未潰縮到駕駛座艙，且駕駛座安全氣囊已啟動，仔細勘查發現駕駛座位的安全帶插座上，插著「安全帶消音扣」，初步研判駕駛人因未繫妥安全帶，造成駕駛人於碰撞瞬間頭部猛烈撞擊，才會傷勢如此嚴重。

交通大隊指出，目前各大品牌汽車都配有「座位重量感測器」與「安全帶警示音系統」，當座椅上感測到有人員乘坐而同時未繫妥安全帶時，在車輛開始移動之後就會發出警示音響，來提醒車上駕駛與乘客應繫妥安全帶。然而有部分駕駛人不繫安全帶，購買可直接插入安全帶插座的配件關閉警示音。

北市交通大隊呼籲，依「汽車駕駛人及乘客繫安全帶實施及宣導辦法」規定，汽車行駛於道路上，無論是駕駛人、前座或小型車後座乘客，都應確實緊扣安全帶，如為年齡逾4歲至12歲以下或體重逾18公斤至36公斤以下之兒童，則可搭配「幼童用座椅」或「學童用座椅」，與汽車座椅連接穩固後，再繫妥安全帶坐於車輛後座，以保障行車安全。

部分駕駛人不繫安全帶，購買可直接插入安全帶插座的配件關閉警示音。圖／北市交通大隊提供
部分駕駛人不繫安全帶，購買可直接插入安全帶插座的配件關閉警示音。圖／北市交通大隊提供
部分駕駛人不繫安全帶，購買可直接插入安全帶插座的配件關閉警示音。圖／北市交通大隊提供
部分駕駛人不繫安全帶，購買可直接插入安全帶插座的配件關閉警示音。圖／北市交通大隊提供

北市 安全氣囊

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