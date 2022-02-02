影／放蝦米歌？台中男狂嗆無辜計程車 打破窗恐嚇被逮
目前正值春節連假期間，各地都是張燈結彩，充滿喜氣，不過昨天晚間10時許，台中市丁姓男子精神狀況不佳，疑不滿計程車內播放的歌曲，對著計程車司機叫囂，不斷怒嗆「放蝦米歌」，還徒手敲擊車窗玻璃與車身，造成計程車毀損，司機嚇得通知警方到場抓人，丁情緒冷靜後辯稱，因阿嬤去世，才會情緒激動，全案警詢後依恐嚇、毀損等罪送辦。
台中市第二警分局文正所在昨天晚間10時許獲報，北區五權路、學士路有糾紛，警方到場時，丁姓男子（28歲）情緒激動，不斷嗆聲，現場一輛計程車的車窗、車身都遭到丁毀損，因丁情緒失控，見警方到場仍不停止脫序行為，警方以強制力約束他，並帶回派出所詢問。
張姓計程車司機證稱，當時他載乘客行經案發地點時，丁突然衝出路口，追打車輛，以台語不斷重複說「放蝦米歌？」他搖下車窗詢問，丁仍持續嗆聲「誰指使你放這個歌」，還辱罵三字經，嚇得他趕緊將車窗、車門上鎖，打電話報警，另外也請乘客以手機錄影蒐證。
第二警分局文正所表示，警員到場後，涉案丁姓男子情緒不見緩和，仍不斷衝向張姓駕駛，同仁以強制力約束丁，依警察職權行使法將丁上銬，沒有聞到明顯酒味。
丁在警詢時辯稱，最近阿嬤離世，聽到計程車播放奇怪音樂，一時情緒失控才會犯行，警方調閱路口監視器與司機提供的影片後，認定丁涉犯恐嚇、毀損，移送台中地檢署偵辦。
第二警分局長陳家銘呼籲，民眾遇有特殊緊急狀況，務必撥打110報警，警方會立即派員查處協助；另年節期間，警方加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢，民眾安心」為三大工作主軸，警察的工作全年無休，24小時不打烊，就是期許能為民眾打造安全友善環境，讓市民安心過好年。
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