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乘客錢包遺落計程車內 南警20分鐘內尋回
台南市警二分局長樂派出所警員鄭至言昨深夜11時許，接獲有民眾將錢包遺落計程車內的通報，他運用科技設備查出車號，聯絡司機，剛好司機也發現並送警途中，丟掉的錢包20分鐘內就找回。
警方調查，馬姓男子昨深夜搭乘計程車返回中西區頂美三街時，付錢後不慎將錢包遺落在計程車內，等下了車才發現錢包不見，疑放在車內，立即打119報案，由於他未記下計程車的車牌號碼，且不熟悉行車路線，員警接獲報案後，仔細詢問他上下車地點，運用科技設備技術，過濾監視器鏡頭，比對馬姓男子所說的路線，發現這輛計程車，確定車號後，立即與司機聯絡，剛好計程車司機也發現該皮夾，正送往長樂派出所，並於深夜11時20分抵達派出所，送回皮包。
馬姓男子對於員警能在短時間經由調閱監視器掌握計程車車號，快速尋回遺失的錢包，大讚台南警察好讚、好棒。
警二分局提醒，民眾在坐公車或計程車時可以養成注意司機姓名或記下車號的習慣，如果有遺落東西在車上，請通報附近派出所或請警察廣播電台，協助搜尋遺失物。另乘客可在下車時記得回頭多看一眼，確保自身財物無遺漏狀況發生。
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