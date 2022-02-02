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登山客打完疫苗爬南三段上吐下瀉 空勤直升機吊掛送醫

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

一行5人登山隊爬南三段，其中一名31歲陳姓山友，昨天中午通報有上吐下瀉症狀，陳男並自述剛打過疫苗，懷疑是否有關連。空勤直升機今天出動將陳男平安吊掛下山送醫，院方表示，若醫師評估後病患仍有疑慮，將通報疫苗接種不良事件。

陳姓山友與4名友人經申請，上月29日入山爬南山段，預計本月5日由南投下山。昨天大年初一中午，一行人攀登到花蓮縣卓溪鄉內嶺爾山時，由同行吳姓山友請求救援。

消防人員表示，山友求救時表示，陳姓患者沒有頭痛，走的時候異常喘，看似沒有肺水腫；另，陳男自述剛打過疫苗，除夕就覺得身體不舒服，有上吐下瀉的情況，到昨天情況更嚴重，嘔吐物出現血絲，疑似也有血便、血尿情況。

由於登山隊所在位置在海拔近3000公尺高山，消防人員請求林務單位協助帶領，並派出2名先遣部隊趕上山；不過，考量救援路途費時3天，患者身體狀況不佳，今天轉請空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊協助出動黑鷹直升機緊急吊掛。

空勤花蓮駐地表示，今天接獲命令後，任務組員即完成整備，並於清晨6時53分起飛定向目標區，7時17分抵達，完成高低空視察後，7時20分執行吊掛作業，7時35分完成吊掛，7時58分降落德興棒球場，由救護車接駁，上午8時2分送抵花蓮慈濟醫院。

院方表示，若患者近期接種疫苗，經醫師評估後患者仍有疑慮，將依程序通報疫苗接種後不良事件，由相關單位調查。

陳姓山友因出現上吐下瀉症狀求援，並自述近期打過疫苗，空勤黑鷹直升機今天將他吊掛下山就醫。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
陳姓山友因出現上吐下瀉症狀求援，並自述近期打過疫苗，空勤黑鷹直升機今天將他吊掛下山就醫。圖／空勤總隊花蓮駐地提供

疫苗 患者 山友

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