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三峽6旬翁騎車探望內湖姪女 自撞電線桿送醫不治

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市三峽區昨天發生死亡車禍。一名6旬翁昨天晚上騎機車出門要去拜訪姪女，途中因不明原因失控，自撞路旁電線桿，安全帽噴飛、頭頸部受創，當場失去生命跡象，警、消到場緊急將他送醫，不幸仍不治；詳細肇事原因尚待釐清。

警方調查，葉姓男子（62歲）昨天晚上6點42分騎黑色機車出門，行經三峽區介壽路三段時，疑因天雨路滑，失控右偏、撞上路旁電線桿，撞擊力道大，葉男無意識倒地不起；後方另一輛橘色機車因反應不及，追撞後人車倒地，不過該騎士毫髮無傷。

警、消趕抵，觀察葉男頭部受創、已無呼吸心跳，緊急送土城醫院，經逾1小時搶救，於晚上7點58分宣告不治。葉男家屬不敢置信，稱他剛剛才說要出門而已，怎麼會發生意外。

據悉，葉男昨晚騎機車出門，要去台北市內湖區探望姪女，機車上留有禮盒、食品等物，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。

新北市三峽區6旬翁昨晚騎機車要去探望姪女，途中因不明原因自撞電線桿，當場死亡、送醫不治。記者翁至成／翻攝
新北市三峽區6旬翁昨晚騎機車要去探望姪女，途中因不明原因自撞電線桿，當場死亡、送醫不治。記者翁至成／翻攝
62歲葉姓男子昨晚騎黑色機車行經三峽區介壽路三段時，因不明原因自撞路旁電線桿，安全帽噴飛頭部受創，送醫不治。記者翁至成／翻攝
62歲葉姓男子昨晚騎黑色機車行經三峽區介壽路三段時，因不明原因自撞路旁電線桿，安全帽噴飛頭部受創，送醫不治。記者翁至成／翻攝
62歲葉姓男子昨晚騎黑色機車行經三峽區介壽路三段時，因不明原因自撞路旁電線桿，安全帽噴飛頭部受創，送醫不治。記者翁至成／翻攝
62歲葉姓男子昨晚騎黑色機車行經三峽區介壽路三段時，因不明原因自撞路旁電線桿，安全帽噴飛頭部受創，送醫不治。記者翁至成／翻攝
62歲葉姓男子昨晚騎黑色機車行經三峽區介壽路三段時，因不明原因自撞路旁電線桿，安全帽噴飛頭部受創，送醫不治。記者翁至成／翻攝
62歲葉姓男子昨晚騎黑色機車行經三峽區介壽路三段時，因不明原因自撞路旁電線桿，安全帽噴飛頭部受創，送醫不治。記者翁至成／翻攝
62歲葉姓男子昨晚騎黑色機車行經三峽區介壽路三段時，因不明原因自撞路旁電線桿，安全帽噴飛頭部受創，送醫不治。記者翁至成／翻攝
62歲葉姓男子昨晚騎黑色機車行經三峽區介壽路三段時，因不明原因自撞路旁電線桿，安全帽噴飛頭部受創，送醫不治。記者翁至成／翻攝

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