回娘家提早上路照踩地雷 國道中部路段有4件「撞況」

今天大年初二是民間習俗嫁出女兒回娘家的日子，高速公路局預期全台會有15個壅塞的地雷路段，很多駕駛人提早上路卻仍踩到地雷，尤其國1及國3中部南下路段從一大早就湧現大量車流，加上凌晨雨勢，路面濕滑，甚至出現至少4件「撞況」，國道警方估計中午以後才會逐漸紓解。

中部國道1號與國道3號銜接的彰化系統交流道周邊路段，是逢年過節必塞，國道警察第三大隊指出，今天上午7時許，大量南下車流從國3從彰化系統轉進國1時，造成國3清水到彰化系統一時無法消化，出現塞車現象。

當車流進入國1，從彰化系統到彰化交流道間，到8點以後出現的車潮，即開始出現「紅色警戒」，速度約在20到40公里之間，在國1南下199公里處，還出現碰撞事故，雖然很快排除，但仍一度造成堵車。

國道警察第7大隊表示，國3除從清水到彰化系統交流道間車流湧現外，烏日、霧峰到國道6號都出現車多現象，速度約40公里上下，並出現3件擦撞事故，影響到交通。

一名從桃園要回台南娘家的徐姓夫婦表示，依往年經驗，加上交通部公布易塞的地雷路段，想說6點半從桃園出發，即可避開車流，沒想到才7點多，中部路段就在塞車，加上路面濕滑，為了安全，慢慢開也好，不過，也沒有想像塞得那麼嚴重。