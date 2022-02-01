花蓮3歲男童疑不慎掉入水溝無呼吸心跳 尚未脫離險境

花蓮瑞穗鄉富源村今天驚傳男童溺水意外，一名3歲男童開心跟著家人回老家過年，疑似在路邊玩耍，不小心掉進路邊水溝被沖走。被家人發現卡在住家前水溝下游約800公尺，救起來沒有呼吸心跳，立即送醫急救，目前還沒有脫離險境，詳細事發原因尚待調查釐清。

這名3歲男童平時住在桃園，今年過年由家長帶著回花蓮老家，疑似自己跑出門玩耍，不慎跌入路邊的水溝，因男童無力站起，被湍急水流沖走。下午家人發現孩子不知去向，立即四處尋找，最後在住家前水溝下游約800公尺處，發現男童卡在水溝裡，看起來沒有意識。

大人趕緊將男童救起，發現已沒有呼吸心跳，在下午5點28分，緊急由119救護人員為男童心肺復甦術（CPR）急救，同時送鳳林榮民醫院後，再轉送花蓮慈濟醫院救治，目前尚未脫離險境。

鳳林警分局獲報後，立即指派偵查隊鑑識小組到場勘驗，發現該條水溝寬約80公分、水深約30公分高，且水流湍急，是附近農田的灌溉水源。初步研判，男童不明原因於住家前水溝不慎落水，遭水流沖至下游約800公尺處，詳細發生原因尚待調查釐清。

據了解，男童家人沒想到春節大年初一發生意外，都很難過，希望男童能盡快恢復意識。