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初一傳憾事！23歲情侶騎車擦撞雙亡 車近全毀血跡斑駁

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

大年初一驚傳憾事！台中黃姓男騎士今日凌晨載著女友，騎機車行經大里區中投東路、東興路口，與駕駛小客貨車的郭姓男子擦撞，黃男與紀女雙雙送醫不治。警方表示，雙方駕駛皆無酒精反應，詳細肇因有待調查釐清。

台中黃男(23歲)今日凌晨3時許，騎乘機車載紀姓女友(23歲)，於大里區沿著中投東路往五權南路方向行駛，行經東興路口時，與駕駛小客車的郭男(48歲)發生擦撞；郭男車頭嚴重凹陷，黃、紀2人的機車也近乎全毀，倒在路邊電線杆旁，草地上血跡斑斑。

救護人員趕至現場後，將黃男、紀女分別送往中山大慶醫院及大里仁愛醫院，但雙雙不治；警方表示，雙方均無酒精反應，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

救護人員到場後，緊急將騎乘機車的郭男及乘客紀女送醫搶救，但仍宣告不治，詳細肇因仍有待警方調查釐清。圖／民眾提供
救護人員到場後，緊急將騎乘機車的郭男及乘客紀女送醫搶救，但仍宣告不治，詳細肇因仍有待警方調查釐清。圖／民眾提供
郭男駕駛小客貨車，發生擦撞後車頭近乎全毀，撞擊力道可見一般。圖／民眾提供
郭男駕駛小客貨車，發生擦撞後車頭近乎全毀，撞擊力道可見一般。圖／民眾提供

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