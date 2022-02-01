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靠枕卡娃娃機洞口太誘人 他伸手「挖走」下場慘了
台北市盧姓男子日前經過夾娃娃機店家，見游姓男子玩的夾娃娃機中有卡通靠枕卡在洞口，趁游打電話詢問台主時，蹲在機台旁以手伸入洞口拿走商品，再若無其事離開；游發現好不容易夾到的商品不翼而飛，報警處理。台北市警局大同分局比對監視器畫面，通知盧到案說明，依竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。
警方表示，游到台北市涼州街附近玩有可愛造型靠枕的夾娃娃機，眼看靠枕正要入手，卻因體積龐大卡在洞口，游立即聯繫台主詢問是否算夾取成功，台主回應需要到現場才能判斷，游等待的過程中，身穿條紋上衣的盧經過機台，見靠枕卡在洞口，毫不猶豫地從洞口伸手取走靠枕。
游事後得知台主判斷他算成功夾到靠枕，回到機台旁想拿走商品時，卻發現靠枕憑空消失，報警處理；警方調閱監視器畫面，發現是盧蹲在娃娃機旁，以左手臂伸進取貨洞口，使勁地拿出卡在洞口的靠枕，再若無其事地正常投幣夾娃娃，最後帶走游夾到的靠枕。警方傳喚盧到案說明，詢後依竊盜罪嫌函送檢方偵辦，並把靠枕還給游。
警方指出，娃娃機台逐漸成為國人閒暇娛樂的愛好之一，機台內的物品與操控搖桿玩樂的快感吸引大批以小博大的民眾投入，但常發生糾紛產生許多法律問題，呼籲隨意拿取他人夾取的娃娃可能構成違法行為，切勿心存僥倖，警方必定嚴正執法，絕不寬貸。
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