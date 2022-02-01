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越南移工追求美甲店老闆娘遭拒 竟縱火燒她機車

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市汐止區湖前街77巷今天凌晨0時許發生縱火案，阮姓越南移工想約美甲店老闆娘外出未果，竟憤而在店門口放火燒掉她的機車，幸未釀成更大的火災。阮男稍後自行到案，被依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，原籍越南的42歲謝姓女子在湖前街某社區大樓1樓店面經營美甲店，平常店裡也成為越南同鄉聚會場所。35歲阮姓移工因為想追求謝女，昨夜想約謝女外出，被對方以店裡有其他朋友聚會為由拒絕。

阮男為此情緒失控，一度衝進店內抓起菜刀揮舞，但沒有傷到人，激烈爭執之後，他把謝女的機車騎到加油站加油再折返，停在店門口用衣服引燃機車縱火，謝女發現後連忙滅火並報案。

警方和消防隊趕抵協助撲滅火勢，幸好火苗沒有延燒到社區大樓房屋。警方掌握阮男身分開始展開查緝，稍後於凌晨2時許，他便自行向汐止警分局社后派出所到案說明，並交付作案時打火機，全案已檢具相關事證，依公共危險縱火罪偵辦。

阮姓越南移工追求美甲店老闆娘遭拒，大年初一凌晨縱火燒掉她的機車洩憤。記者林昭彰／翻攝
阮姓越南移工追求美甲店老闆娘遭拒，大年初一凌晨縱火燒掉她的機車洩憤。記者林昭彰／翻攝
阮姓越南移工追求美甲店老闆娘遭拒，大年初一凌晨縱火燒掉她的機車洩憤。記者林昭彰／翻攝
阮姓越南移工追求美甲店老闆娘遭拒，大年初一凌晨縱火燒掉她的機車洩憤。記者林昭彰／翻攝
阮姓越南移工追求美甲店老闆娘遭拒，大年初一凌晨縱火燒掉她的機車洩憤。記者林昭彰／翻攝
阮姓越南移工追求美甲店老闆娘遭拒，大年初一凌晨縱火燒掉她的機車洩憤。記者林昭彰／翻攝

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