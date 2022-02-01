大年初一台南開天宮祈福活動 員警扮財神合照宣傳吸睛
大年初一各地廟宇舉辦祈福活動，台南永康警分局與龍潭里開天宮今天合辦「平安橋民俗活動」，刑警扮成財神爺到場宣導反詐騙與交通安全，希望民眾在年節期間「能謹慎求財、小心行車」，勿聽信來路不明投資訊息，遵守交通規則，「財神爺自然有保庇」。
永康警方表示，「今天大年初一前往廟宇祈求新年平安、藉機進行相關預防犯罪宣導」；偵查隊員邱達祐特別扮成財神爺，與其他員警、志工向附近店家及進香遊客發送宣導文宣及吉祥物，吸引民眾索取合影沾沾喜氣。
分局長甘炎民表示，希望用過年民眾外出走春機會，傳達交通安全觀念，呼籲車輛駕駛行經路口「慢看停」，禮讓行人優先通行，提醒行人路口應「停看聽」；民眾也要注意各種詐騙手法，若有「要求民眾操作ATM解除設定錯誤」、「要求交付財物」、「不明簡訊要求領取包裹」都是詐騙話術，有疑問可打「反詐騙165」專線訊問，以免遭詐騙集團騙光血汗錢。
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