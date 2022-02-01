影／悲劇了...合歡山追雪 挑戰水晶宮接連刁車撞壁
合歡山大年初一飄瑞雪，吸引遊客上山追雪。不過，武嶺到松雪樓間水晶宮路段，路面結冰濕滑，陸續有車輛因為缺乏雪地開車經驗，下坡時「煞不住」打滑，撞上山壁或擦撞。警方呼籲，就算車輛加掛雪鍊，仍有可能在水晶宮「刁車」，提醒駕駛務必減速慢行。
合歡山今天凌晨下雪，上午7點過後停止下雪，因為低溫加上水氣充沛又持續飄雪，下午白雪從空中紛紛飄落，讓遊客驚喜萬分，直說「大年初一迎接瑞雪，好幸運！」
不過，昆陽到合歡山莊間路段，坡度大又在山陰處，雪季時路面容易結冰濕滑，被稱為「水晶宮」，成了大魔王關卡，車輛雖然裝上雪鍊，但下坡時速度過快，即使踩煞車仍會因慣性作用往下滑，讓車上乘客驚叫連連。仁愛警分局也在水晶宮協助排除「刁車」狀況。
仁愛分局指出，水晶宮坡路大且結冰濕滑，就算是四輪驅動車加掛雪鍊，卻少雪地開車經驗仍會打滑，非四輪傳動車輛最好避免行駛水晶路段，以免發生追撞事故。
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