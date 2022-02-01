「菊先銀」高空煙火炸死台東男 消防局：追來源究責

台東1名31歲李姓男子今天大年初一零時自家外放煙火，未料，炮竹突然炸裂，李閃避不及頭顱被炸骨折，經搶救不治。警消調查發現所施放的「菊先銀」屬管制煙火，買賣及施放必須申請。將追查上游來源究責。

台東縣消防局表示，高空煙火屬於管制品，未經消防機關申請核准，是不得販售及施放，李民所施放「菊先銀」，就屬於高空煙火，一旦查獲最高可處15萬元罰鍰，造成人員傷亡，甚至面臨刑事責任。

消防局初步調查，李男是向平頂部落一位男子購買，該販售男子坦言賣給李，但貨源他也經人介紹引入販售，不清楚煙火穩定性，也不了解 販賣高空煙火需要申請。不過，消防局將根據煙火資料追查上游來源。

有消防隊員表示， 施放高空煙火大多使用電控方式引燃，幾乎很少見到需要點燃引信的方式，且電控與煙火施放處保持安全距離，使用引信點燃非常危險，畢竟引信及火藥觸及時間，很難去掌握。