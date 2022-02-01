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台東男子放煙火突爆炸 頭顱骨折送醫搶救不治

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

今天大年初一，台東1名31歲李姓男子零時自家外放鞭炮慶祝，未料，炮竹突然炸裂，李閃避不及頭部當場被嚴重炸傷，經緊急送醫搶救3小時候，仍宣告不治。警方已針對炮竹是否合法展開調查。

關山警分局表示，這起意外發生在今天零時10分，海端鄉李姓男子在住家拜拜，並在住宅外燃放菊先銀煙火慶祝新年，未料，引燃引信時，煙火突然爆炸，李當場倒地不起，家屬發現立即通報119救援。

池上消防隊救護車抵達現場時，發現李男右臉頰遭炸裂及雙側頭骨開放性骨折，緊急送往關山慈濟分院治療後，因傷勢嚴重轉送市區馬偕醫院，經過3小時搶救，最後仍搶救不治。

家屬今天早上9點20分前往初來派出所報案，警方詢問後，報請地檢署檢察官刑事相驗，以釐清死亡原因。至於肇事的炮竹，警方已查扣，並通知消防局至現場認定是否為非法炮竹。

據了解，菊先銀煙火為施放花火中典型的高空煙火之一，其彈體在空中爆炸後，會射向四方，宛如菊花瓣的球形，相當漂亮，和一般施放的竹炮體積大小差很大，自然火藥相當強。

台東關山警分局將肇事的煙火炮竹查扣，並通知消防局至現場認定是否為非法炮竹。圖／關山警分局提供
台東關山警分局將肇事的煙火炮竹查扣，並通知消防局至現場認定是否為非法炮竹。圖／關山警分局提供
台東1名31歲李姓男子大年初一零時自家外放鞭炮慶祝，未料，炮竹突然炸裂，李閃避不及頭部當場被嚴重炸傷，經緊急送醫搶救3小時候，仍宣告不治。圖／關山警分局提供
台東1名31歲李姓男子大年初一零時自家外放鞭炮慶祝，未料，炮竹突然炸裂，李閃避不及頭部當場被嚴重炸傷，經緊急送醫搶救3小時候，仍宣告不治。圖／關山警分局提供

爆炸 救護車 馬偕醫院

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