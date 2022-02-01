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北市偵查小隊長開車肇逃 酒測值達1.03 辯返家做菜飲酒

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

台北市警局信義分局偵查隊蔡姓小隊長昨休假駕車在彰化縣北斗鎮與人擦撞，雖無人受傷，但造成車損，他卻自行逃離現場，經警方追查，測得其酒測值高達每公升1.03毫克。蔡男辯稱不知道與人擦撞，酒測值那麼高是開車回家後吃飯飲酒所致。蔡男訊後已被依公共危險罪嫌函送法辦。

昨天上午約11時20分，蔡姓小隊長駕駛休旅車行經彰化縣北斗鎮地政路與地政路110巷路口時，與黃姓男子駕駛的富豪牌轎車發生擦撞，雙方沒人受傷，但蔡男未停留現場處置。案發後黃男到北斗派出所報案，警方循車牌查出肇事車輛車主為蔡姓小隊長妻子，立即通知到案說明。

現場狀況都被路口監視器拍下，可見當時黃男駕駛白色Volvo轎車疑似閃車輛，駛往偏向中線，後方蔡男駕駛LEXUS白色休旅車為了超車，跨越雙黃線時不慎碰撞黃男車輛，車禍後蔡男還加速闖紅燈右轉逃逸。

昨天中午約12點半，蔡姓小隊長與妻子到案，蔡男被測得酒測值達每公升1.03毫克，他坦承當時開車去掃墓，但對於與他車發生擦撞情事，並不知情，供稱掃墓返家後，邊做菜邊飲酒，才導致被測出體內有酒精值反應，並非駕車前飲酒所致。

北斗分局指出，蔡男車禍肇事後自行離開現場，已依道路交通管理處罰條例處置，至於是否涉有酒駕，仍需進一步釐清，目前依規定函送地檢署偵辦；警方也提醒酒駕新制初犯未肇事刑度兩年提高到三年，罰金從20萬拉高維30萬，初犯酒駕致死也提高罰金到200萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡姓小隊長駕駛的休旅車擦撞黃姓民眾轎車後，未停留在現場反而逕自肇逃。圖／讀者提供
蔡姓小隊長駕駛的休旅車擦撞黃姓民眾轎車後，未停留在現場反而逕自肇逃。圖／讀者提供
北市信義分局偵查隊小隊長蔡燦輝酒駕肇逃。圖／讀者提供
北市信義分局偵查隊小隊長蔡燦輝酒駕肇逃。圖／讀者提供
蔡姓小隊長駕駛的休旅車擦撞黃姓民眾轎車後，未停留在現場反而逕自肇逃。圖／讀者提供
蔡姓小隊長駕駛的休旅車擦撞黃姓民眾轎車後，未停留在現場反而逕自肇逃。圖／讀者提供

酒駕 酒測

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