3大交通違規肇事不減路口 大年初一台南新科技執法上路

警方近來雖大力取締危險駕駛，台南市統計1至12月傷亡交通事故原因，卻仍有高達三成「未依規定讓車」肇事，「未注意車前狀態」也有近兩成；為減低這類事故發生，台南警方在最易違規地點推出新式科技執法設備，今天大年初一上路。

警方調查，肇事原因多屬人為：包含行經路口該停不停如闖紅燈、「該讓不讓」如違停車輛擋住路邊起駛車輛視線未留意駛出、車速太快不及反應煞停等。「此類車禍都是可以避免的」，員警說，只要用路人遵守號誌不闖紅燈、不貪方便亂停車、更不要超速，就可以降低車禍風險。

台南警方為減少相關事故發生，選擇3處易肇事路段路口、去年底在北區台南轉運站前公園路段東、西兩側、永康區中華路與中華一路口近兵仔市場前，設置「自動辨識違規停車科技執法設備」，永康區中華路與中正南路口建置「路口多功能科技執法設備」。

3處系統今天起啟用取締，警方呼籲民眾切違規，希望「全天候科技執法」能落實路口停讓、速度管理及停車秩序這「三大路權」，讓可以更安全、順暢用路。