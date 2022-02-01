基隆超前預防火災工作 民眾施放爆竹須注意今年新規定

今年春節連假長達9天，為讓民眾度過無慮的假期，基隆消防局表示，春節前已針對人潮眾多公共場所檢查安全設備，期間也將持續宣導，另外也提醒民眾在期間施放爆竹煙火要注意管制時間及「五要五不」，才能平安過好年。

消防局指出，為保障民眾生命財產安全，已在春節前針對大賣場、量販店、超級市場、遊藝場所、電影院、旅館、飯店、KTV及餐廳等人潮出入眾多的公共場所，檢查消防安全設備、防火管理及防焰物品等項目。

其中碰到檢查不符規定者，也當場開立限期改善通知單，盼民眾能安心過好年。另外，直至春假結束前，義消宣導大隊人員也會持續在各大公共場所加強辦理防火宣導工作，以強化民眾居家防火意識，避免災害發生。

消防局提醒，晚間施放爆竹煙火的噪音管制時間已在去年修正，民眾僅能在「春節（農曆1月1日至1月3日）及元宵節」施放，違反公告者將依噪音管制法規定處罰。

民眾施放爆竹煙火也請注意「五要」及「五不」，包含「要重安全環保少施放」、「要有合格標示再施放」、「要依使用說明來施放」、「要選適當地點才施放」、「要有大人陪兒童施放」；「不可朝人、車、建築物、易燃物丟擲或發射」、「不可串接、堆疊或同時大量燃放」、「不可將頭靠近煙火出口處點火或觀望」、「不可讓兒童施放飛行類、升空類及摔炮類產品」及「不可遺留火源」，以免釀成意外事故。