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基隆超前預防火災工作 民眾施放爆竹須注意今年新規定

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導

今年春節連假長達9天，為讓民眾度過無慮的假期，基隆消防局表示，春節前已針對人潮眾多公共場所檢查安全設備，期間也將持續宣導，另外也提醒民眾在期間施放爆竹煙火要注意管制時間及「五要五不」，才能平安過好年。

消防局指出，為保障民眾生命財產安全，已在春節前針對大賣場、量販店、超級市場、遊藝場所、電影院、旅館、飯店、KTV及餐廳等人潮出入眾多的公共場所，檢查消防安全設備、防火管理及防焰物品等項目。

其中碰到檢查不符規定者，也當場開立限期改善通知單，盼民眾能安心過好年。另外，直至春假結束前，義消宣導大隊人員也會持續在各大公共場所加強辦理防火宣導工作，以強化民眾居家防火意識，避免災害發生。

消防局提醒，晚間施放爆竹煙火的噪音管制時間已在去年修正，民眾僅能在「春節（農曆1月1日至1月3日）及元宵節」施放，違反公告者將依噪音管制法規定處罰。

民眾施放爆竹煙火也請注意「五要」及「五不」，包含「要重安全環保少施放」、「要有合格標示再施放」、「要依使用說明來施放」、「要選適當地點才施放」、「要有大人陪兒童施放」；「不可朝人、車、建築物、易燃物丟擲或發射」、「不可串接、堆疊或同時大量燃放」、「不可將頭靠近煙火出口處點火或觀望」、「不可讓兒童施放飛行類、升空類及摔炮類產品」及「不可遺留火源」，以免釀成意外事故。

另外，依照中央氣象局預報，假期期間低溫下探10度，民眾除注意保暖，也請注意熱水器使用情形，若安裝錯誤且疏於保持通風，恐導致中毒事故發生，呼籲民眾「順手推開窗，一氧化碳跑光光」。

消防局指出，直至春假結束前，義消宣導大隊人員也會持續在各大公共場所加強辦理防火宣導工作，以強化民眾居家防火意識，避免災害發生。圖／基隆消防局提供
消防局指出，直至春假結束前，義消宣導大隊人員也會持續在各大公共場所加強辦理防火宣導工作，以強化民眾居家防火意識，避免災害發生。圖／基隆消防局提供
消防局表示，已在春節前針對人潮出入眾多的公共場所檢查消防安全設備、防火管理及防焰物品等項目。圖／基隆消防局提供
消防局表示，已在春節前針對人潮出入眾多的公共場所檢查消防安全設備、防火管理及防焰物品等項目。圖／基隆消防局提供
消防局指出，直至春假結束前，義消宣導大隊人員也會持續在各大公共場所加強辦理防火宣導工作，以強化民眾居家防火意識，避免災害發生。圖／基隆消防局提供
消防局指出，直至春假結束前，義消宣導大隊人員也會持續在各大公共場所加強辦理防火宣導工作，以強化民眾居家防火意識，避免災害發生。圖／基隆消防局提供
消防局提醒，春節期間民眾除注意保暖外，也請注意熱水器使用情形，若安裝錯誤且疏於保持通風，恐導致中毒事故發生，呼籲民眾「順手推開窗，一氧化碳跑光光」。圖／基隆消防局提供
消防局提醒，春節期間民眾除注意保暖外，也請注意熱水器使用情形，若安裝錯誤且疏於保持通風，恐導致中毒事故發生，呼籲民眾「順手推開窗，一氧化碳跑光光」。圖／基隆消防局提供
消防局表示，已在春節前針對人潮出入眾多的公共場所檢查消防安全設備、防火管理及防焰物品等項目。圖／基隆消防局提供
消防局表示，已在春節前針對人潮出入眾多的公共場所檢查消防安全設備、防火管理及防焰物品等項目。圖／基隆消防局提供

春節 噪音

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