帶刀去找前女友談復合 撞見她與前夫共處一室抽刀砍人

新北市有1名40歲鄭姓男子聲稱想與前女友復合，卻隨身帶著水果刀去談判，前天中午硬闖林女位於五股區租屋處，撞見她和蔡姓前夫在屋內休息，2男一言不合大打出手，弄到鮮血滿地。最後鄭男被依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

警方是在前天中午獲報有人持刀侵入住宅，派員趕往五股區凌雲路一段83巷22弄某出租套房查看，發現鄭姓男子滿頭鮮血昏倒在樓梯間，樓上套門前滿地鮮血，屋內一對男女也是傷痕累累，隨即戒護先請救護車送醫。

初步釐清是因為40歲林女與43歲蔡姓前夫在租屋處休息時，鄭姓男子強行闖入說要與林女談判復合遭拒，雙方爆發衝突，鄭男突然抽出身上預藏的水果刀攻擊。

蔡男在混戰中，咽喉、左頸、左手4指、右手2指都被割傷，最後奪刀反擊，鄭男頭部被砍傷，逃脫時昏倒在梯間，林女右手掌和雙腳也有撕裂傷、擦傷，3人都被送醫，沒有生命危險。