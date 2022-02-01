快訊

航管員春節緊盯航機動態 一桌年夜飯只能輪流吃

高嘉瑜「重新做人」整理房間 網一看照片噁翻：它怎麼還在？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶刀去找前女友談復合 撞見她與前夫共處一室抽刀砍人

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1名40歲鄭姓男子聲稱想與前女友復合，卻隨身帶著水果刀去談判，前天中午硬闖林女位於五股區租屋處，撞見她和蔡姓前夫在屋內休息，2男一言不合大打出手，弄到鮮血滿地。最後鄭男被依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

警方是在前天中午獲報有人持刀侵入住宅，派員趕往五股區凌雲路一段83巷22弄某出租套房查看，發現鄭姓男子滿頭鮮血昏倒在樓梯間，樓上套門前滿地鮮血，屋內一對男女也是傷痕累累，隨即戒護先請救護車送醫。

初步釐清是因為40歲林女與43歲蔡姓前夫在租屋處休息時，鄭姓男子強行闖入說要與林女談判復合遭拒，雙方爆發衝突，鄭男突然抽出身上預藏的水果刀攻擊。

蔡男在混戰中，咽喉、左頸、左手4指、右手2指都被割傷，最後奪刀反擊，鄭男頭部被砍傷，逃脫時昏倒在梯間，林女右手掌和雙腳也有撕裂傷、擦傷，3人都被送醫，沒有生命危險。

鄭男就醫包紮，出院後被依殺人未遂、傷害、侵入住宅罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

出租套房門口鮮血滿地。記者林昭彰／翻攝
出租套房門口鮮血滿地。記者林昭彰／翻攝
警方趕抵時，鄭男滿頭鮮血昏倒在樓梯間。記者林昭彰／翻攝
警方趕抵時，鄭男滿頭鮮血昏倒在樓梯間。記者林昭彰／翻攝
鄭男攜帶的水果刀被扔在走道，血跡斑斑。記者林昭彰／翻攝
鄭男攜帶的水果刀被扔在走道，血跡斑斑。記者林昭彰／翻攝

殺人 救護車

延伸閱讀

影／疑因不熟路況 五股區賓士車自撞分隔島無人傷

影／新北傷害案和解不成刀槍相見 這次殺人未遂送法辦

影／物流男誤認路人是情敵 持刀劃傷後腦殺人未遂起訴

疑男友移情別戀 高雄女子旅店內持20公分水果刀刺傷他

相關新聞

高雄知名熱炒店收年菜訂金卻沒開門 網友怒告詐欺

有網友除夕當晚原已訂好高雄市三民區某知名熱炒店年夜飯，且已付訂金500元，到場卻發現店家過年期間不營業，現場還有多組民眾...

台東除夕夜捕鰻苗失蹤男子 今早尋獲已死亡

台東1名年約50歲男子昨除夕夜到卑南溪出海口北側捕撈鰻苗不慎落水失蹤，搜救人員今天早上尋獲男子，但已明顯死亡，已報請檢察...

新北淡水山區住宅火警 因燒金紙引燃雜物

新北市淡水的楓樹湖山區，今天上午9時30分左右傳出住宅火警，消防局陸續調派25輛車、68人趕往搶救，並於10時17分通報...

基隆超前預防火災工作 民眾施放爆竹須注意今年新規定

今年春節連假長達9天，為讓民眾度過無慮的假期，基隆消防局表示，春節前已針對人潮眾多公共場所檢查安全設備，期間也將持續宣導...

帶刀去找前女友談復合 撞見她與前夫共處一室抽刀砍人

新北市有1名40歲鄭姓男子聲稱想與前女友復合，卻隨身帶著水果刀去談判，前天中午硬闖林女位於五股區租屋處，撞見她和蔡姓前夫...

新北淡水山區住宅起火 傳有人受困消防搶救中

新北市淡水的楓樹湖山區，今天上午9時30分左右傳出住宅火警，傳聞有人受困，房屋已經冒出白煙。消防局陸續調派25輛車、68...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。