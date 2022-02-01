高雄知名熱炒店收年菜訂金卻沒開門 網友怒告詐欺

有網友除夕當晚原已訂好高雄市三民區某知名熱炒店年夜飯，且已付訂金500元，到場卻發現店家過年期間不營業，現場還有多組民眾受害，怒告詐欺，該店陳姓老闆娘到派出所坦承，公司財務問題無法備貨，願意向被害民眾和解並退還訂金，警詢後以詐欺罪嫌送辦。

網友在爆料公社發文指出，原本去年12月15日訂好三民區某知名熱炒店除夕4個大人2個小孩的年夜飯，已付訂金500元，後因疫情改為外帶，昨天除夕到現場一看店門卻緊閉，還貼上「除夕至初三休息」公告，質疑惡意不營業，網友一家只能改到隔壁餐廳吃飯，但實在氣不過，到派出所備案。

據了解，網友到該熱炒店時，店外還有其他被害民眾，共有8組民眾到派出所備案，損失訂金共計1萬6500元。有網友留言，疑似內用時曾聽到聽到店要盤讓相關討論，也有網友反映自己也是有訂餐未接獲通知，大過年的遇到這種事真的太扯。

陳姓老闆娘（69歲）昨晚到派出所解釋，因內部會計問題導致財務出狀況，無法備料、交貨，有陸續打電話向顧客通知並退款，但部分顧客未留電話，導致無法順利通知退款。願意協調後續退款及和解，將餐點延後至初四補餐，有2組民眾願意和解，其餘民眾則表示，將視補餐狀況決定是否撤告。