居隔者度過此生最特別除夕夜 加菜便當勾不起他的胃口

疫情打亂許多人與家人團圓計畫，高雄超過2300名被匡列居家解隔離者留防疫旅館過年，市府日前準備水果、年節禮盒及小卡片為居隔者打氣，今晚除夕夜增加甜湯、酸辣湯等菜色，有居隔者收到的便當主菜是腿庫筍乾，頗有年味，黃姓居隔者說，這是此生最特別的除夕夜了，依舊沒胃口，慶幸2月1日凌晨就能出關重拾自由，父母會來接他回家團圓。

高雄40多歲黃姓男子因為和確診者有餐廳內用足跡重疊，事發10天後被高雄市政府通知居隔，今天是他入住防疫旅館第5天，昨天完成第二次PCR採檢，確認是陰性，等於從接觸日起算後居隔14天，黃男將在1日凌晨返家過年，他自我解嘲說，就像灰姑娘一樣，過了午夜，進入虎年，就可以解除隔離魔法了。

黃男說，連吃5天口味類似的居隔餐點，食慾不振，傍晚收到晚餐，有感覺到今晚有為居隔者加菜，主餐是腿庫飯，還多一碗銀耳湯圓甜湯，也許環境會影響食慾，依舊沒胃口，腿庫吃了一半就丟了。

入住防疫旅館5天期間，黃男持續寫防疫日記，記錄心情，也分享與各單位交涉過程，並提出建言，希望作業流程能更精進到位。黃男提到，今天上午為確認自己有哪些解隔程序要跑，聯繫關懷中心、衛生所，雙方說法不太一樣，關懷中心告訴他應該會收到解除隔離簡訊，衛生所則告訴他，過午夜12點就可以自行離開。

黃男也提到，入住防疫旅館5天遲遲沒收到防疫關懷包和體溫計，看到市府發了一篇新聞稿說送了所有居隔者禮盒、水果、myVideo 14天免費兌換序號，「謝謝隔離者的犧牲」。他感觸是，除夕夜被關在防疫旅館，也不在意這種慰問了，只希望流程順一點，該發的物資、該做的調查、該送的通知，能夠準時到位，這樣大家的犧牲才有意義。

「拜託天才IT大臣唐鳳快救救我們防疫IT系統啊！」黃男說，他實在厭倦不斷找政府單位詢問事情，明明疫情已經2年了，很多問題照理可靠資訊系統解決，卻還是要民眾土法煉鋼地反覆打電話詢問，這點還有進步空間。黃也說，不能說政府沒做事，高雄市政府全額補助旅館費，做了一次免費PCR、一次收費PCR，全程還量過3次體溫，在他被匡列的6天中，至少到最後3天，CDC陸續發了5通簡訊調查他的身體狀況。