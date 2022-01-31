竹縣女子離家出走 父思女心切除夕南下找朴子里長協尋

新竹縣24歲大學畢業女子徐紫慈，28日晚間7點多不告而別離家，凌晨12點5分出現在嘉義火車站前站，下車後失去聯絡，徐父心急如焚，報警失蹤協尋，除夕下午開車到嘉義縣朴子市，找人稱「石頭里長」的文化里長楊石旭協尋，楊石旭將徐女照片貼臉書，請網友協助，讓徐父女兒儘快回家團圓。

楊石旭說，慈父尋女心切，大家除夕夜，高高興興吃團圓飯，家住新竹縣新豐鄉的徐父，獨自開車遠從新竹縣來到朴子市，要尋找他的女兒！28日晚間7點多，24歲徐紫慈離家，凌晨12點5分出現在嘉義火車站前站，下車後就失去聯絡。徐父遵照家中神明指示，女兒可能來到嘉縣布袋港方向，因此來到朴子找他協助。

楊石旭說，徐女大學畢業1年多，疑與網友相約外出，徐父心急如焚，擔心女兒安危，他安撫徐父，會義不容辭幫他，請他慢慢開車回新竹，呼籲網友幫忙協尋，有看到徐女蹤影，請儘快聯絡他或警方。眾志成城，不可能任務往往能夠達成！感謝大家，注意周邊陌生女孩。