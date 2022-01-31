影／違規被攔開單拒簽 中和男騎離開又違規遭警攔下勸導

請遵守交通規則！新北市中和區一名楊姓騎士，昨天下午騎車違規跨越雙黃線，遭轄區警攔下開單，孰料，楊男拒簽逕舉單騎車離去，卻在右轉中正路時未依規定打方向燈而遭警二度攔下，警勸導雙方未有衝突，隨後放其離去。

經查證，新北市中和區楊姓男子，昨天下午近2時許，騎車經過中和區景平路靠景安捷運站旁，因違規跨越雙黃線騎乘，當場遭巡邏警攔下依「道路交通管理處罰條例」相關規定開單舉發。怎料，楊男遭警開單舉發頗不以為然，當場拒簽收告發單騎車離去。