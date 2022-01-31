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影／違規被攔開單拒簽 中和男騎離開又違規遭警攔下勸導

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

請遵守交通規則！新北市中和區一名楊姓騎士，昨天下午騎車違規跨越雙黃線，遭轄區警攔下開單，孰料，楊男拒簽逕舉單騎車離去，卻在右轉中正路時未依規定打方向燈而遭警二度攔下，警勸導雙方未有衝突，隨後放其離去。

經查證，新北市中和區楊姓男子，昨天下午近2時許，騎車經過中和區景平路靠景安捷運站旁，因違規跨越雙黃線騎乘，當場遭巡邏警攔下依「道路交通管理處罰條例」相關規定開單舉發。怎料，楊男遭警開單舉發頗不以為然，當場拒簽收告發單騎車離去。

楊男無視公權力，讓開單舉發員警十分傻眼，眼睜看著楊男揚長騎離。孰料，揚男騎離沒打方向燈，直接右轉中正路騎去。楊男二度違規，員警立馬騎車尾後，尾追至板南路與中正路口攔下楊男，過程中，楊男不見乖張氣焰，警口頭勸導後讓楊騎車離去。

楊男騎車未依規定打方向燈，二度遭警攔下。記者曾伯愷／翻攝
楊男騎車未依規定打方向燈，二度遭警攔下。記者曾伯愷／翻攝

捷運 交通違規

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