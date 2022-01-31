金門失智老翁除夕尋獲 家屬感激安心過年

73歲金門陳姓老翁小年夜走失，金門縣警消軍和民眾共約200人次連續2天搜尋，終於在今天中午於金沙鎮埔華路狗嶼灣附近廢棄營區尋獲，得以回家過年。

金門縣警察局發布新聞表示，金湖派出所昨天上午7時30分接獲民眾報案，家中失智陳姓老翁於凌晨5時左右獨自外出走失，因天氣寒冷，老翁穿著單薄衣物，家屬憂心不已。

縣警局表示，金湖分局分局長林炎巨獲報後立即指示全員出動協助家屬尋找，由副分局長蔡志慶指揮金湖、金沙所所長、警備隊、偵查隊，兵分多路，再結合消防局、沙灘車協會及熱心里民，金湖鎮鎮長陳文顧也到場關心並指派里民加入搜尋行列，以失蹤者住家方圓3公里，地毯式搜尋包含樹林、空屋、碉堡等地方未果。

熱心民眾提供消息稱昨天下午3時看到疑似老翁曾出現在林務所，警方再次燃起希望，會同家屬及下新厝里民搜尋到凌晨2時仍未果，才與家屬協商暫停搜尋。

今天清晨6時再次集結軍方戰車營、金沙鎮各里里長和民眾共80多人持續往內洋大地方向搜尋，終於在12時15分於金沙鎮埔華路狗嶼灣附近廢棄營區尋獲。

金湖派出所所長謝承宏受訪表示，員警見老翁衣著不夠抵擋寒冷，立即脫下警用防寒衣為他披上保暖，並聯繫救護車送往金門醫院檢查。老翁狀況並無大礙，為此次搜尋行動畫下完美句點，老翁也得以和家人回家，安心過年，家屬十分感激。

縣長楊鎮浯得知這件為民服務事蹟，下午到金湖分局頒發獎金，嘉勉參與這次搜尋的有功人員。他並表示，近年縣府相關單位已逐步添購定位手錶、失智手環與QRcode衣物、貼紙與GPS定位系統，有需要的家屬可以主動申請，協助長者配戴，避免類似事件再度發生。