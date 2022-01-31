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影／桃園民宅大火3人脫困 疑燒金紙不慎起火

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

今天除夕日，桃園市八德區和平路一棟民宅今天下午突然起火，由於一樓堆放大批進口手機及配件，大火由一樓往2、3層樓竄燒，火勢夾雜濃煙一發不可收拾，該棟民宅和相鄰補習班等房屋陷入濃煙，桃園消防局出動警消73人及消防車輛27車全力灌救，適時救出屋內受困3人，大火在網路傳出引起八德民眾關心，消防局第一大隊消防員表示，該民宅大火，屋內3人救出沒有大礙，財務損失不貲，起火原因將鑑識查明。

桃園市消防局表示，八德區和平路一棟4層樓RC結構民宅，一樓倉庫堆放大批進口等待春節銷售的手機及配件，屋主3人住在二樓，今天下午2時39分該民宅一樓裡面突然竄出火花，手機等配件易燃物起火、冒出大量煙一發不可收拾，警消出動大批人員及車輛救，消防員救出3人脫困，火勢在下午3時多控制，幸無人員受困、受傷。

消防局人員與該屋主家人了解後，初步研判疑因屋主家人燒金紙，可能不慎引發火苗，不過真正起火原因仍將由消防局火調人員鑑識查明釐清。

桃園市八德區和平路一棟民宅大火，濃煙竄燒猛烈，消防員救出受困3人幸無傷亡。記者曾增勳／翻攝
桃園市八德區和平路一棟民宅大火，濃煙竄燒猛烈，消防員救出受困3人幸無傷亡。記者曾增勳／翻攝
桃園市八德區和平路一棟民宅大火，濃煙竄燒猛烈，消防員救出受困3人幸無傷亡。記者曾增勳／翻攝
桃園市八德區和平路一棟民宅大火，濃煙竄燒猛烈，消防員救出受困3人幸無傷亡。記者曾增勳／翻攝

桃園 火災

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