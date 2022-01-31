聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／桃園民宅大火3人脫困 疑燒金紙不慎起火
今天除夕日，桃園市八德區和平路一棟民宅今天下午突然起火，由於一樓堆放大批進口手機及配件，大火由一樓往2、3層樓竄燒，火勢夾雜濃煙一發不可收拾，該棟民宅和相鄰補習班等房屋陷入濃煙，桃園消防局出動警消73人及消防車輛27車全力灌救，適時救出屋內受困3人，大火在網路傳出引起八德民眾關心，消防局第一大隊消防員表示，該民宅大火，屋內3人救出沒有大礙，財務損失不貲，起火原因將鑑識查明。
桃園市消防局表示，八德區和平路一棟4層樓RC結構民宅，一樓倉庫堆放大批進口等待春節銷售的手機及配件，屋主3人住在二樓，今天下午2時39分該民宅一樓裡面突然竄出火花，手機等配件易燃物起火、冒出大量煙一發不可收拾，警消出動大批人員及車輛救，消防員救出3人脫困，火勢在下午3時多控制，幸無人員受困、受傷。
消防局人員與該屋主家人了解後，初步研判疑因屋主家人燒金紙，可能不慎引發火苗，不過真正起火原因仍將由消防局火調人員鑑識查明釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言