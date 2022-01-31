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失算！英國男騎車環台 不敵低溫困合歡山警伸援

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

英國籍男子Jack日前展開單車環台旅行，27日從台南出發，昨騎單車上合歡山，未料昨天各地氣溫驟降，而其身穿短衣、短褲，傍晚抵達小風口停車場時，難耐低溫又體力不支，滯留原地，所幸警方及時將他帶往派出所，成功避免憾事發生。

據了解，Jack是個熱愛運動的英文老師，而他規劃用農曆年假騎單車環台，並於27日從台南出發，一路北上，前天抵達南投縣入住埔里民宿，昨上午在從埔里出發欲連夜前往花蓮，但他沒料到的是，昨起各地氣溫驟降，也影響他騎車狀態。

Jack昨穿著短衣、短褲沿台14甲線騎單車直上合歡山，但山區氣溫不比平地，且越晚越冷，他忍受不到10度的低溫前行，雖在下午5時許抵達小風口停車場，但也因低溫體力不支，滯留原地，有熱心民眾發現他狀況不佳，急忙通報警方。

南投縣仁愛警分局指出，昨天下午6時許獲花蓮合歡派出所通報，英籍男子Jack因寒冷受困於小風口停車場，而因當時戶外溫度僅剩7度，考量其人身安全，協請合歡所同仁將受困民眾載往其轄管的翠峰派出所，由2所跨轄合力救人。

翠峰所副所長陳建閔說，Jack抵達後，他和警員賴奕祥立刻開啟鹵素燈和煤爐幫他保暖，並提供薑茶、泡麵讓他食用，同時建議他，山區入夜常有零下低溫，以他現有裝備無法連夜橫跨合歡山到花蓮，建議他折返民宿，備妥裝備再繼續行程。

Jack最後採納警方建議，決定先返回埔里，而他休息約1小時後就自行騎車下山，陳表示，為預防山區低溫又造成Jack身體不適，確認其體能狀態無虞後，送給他雪褲及輕便雨衣禦寒，順利完成救援任務，也避免因山區低溫釀憾事。

仁愛警分局則提醒，近日氣溫驟降，山區平均氣溫更普遍低於平地達10度，由入夜更冷，像合歡山昨晚就出現零下8度低溫，因此呼籲民眾上山務必穿著禦寒衣物、注意保暖，最好結伴同行，期間若遭遇急難事故，需警方協助可撥打110。

英國籍男子Jack昨騎單車上合歡山，不敵山區低溫受困，警方伸援將其帶回派出所。圖／仁愛警分局提供
英國籍男子Jack昨騎單車上合歡山，不敵山區低溫受困，警方伸援將其帶回派出所。圖／仁愛警分局提供
英國籍男子Jack昨騎單車上合歡山，不敵山區低溫受困，警方伸援將其帶回派出所。圖／仁愛警分局提供
英國籍男子Jack昨騎單車上合歡山，不敵山區低溫受困，警方伸援將其帶回派出所。圖／仁愛警分局提供

低溫 合歡山 單車

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